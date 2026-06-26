Gerardo Sotelo cuestionó a periodistas deportivos por "callar" presunta mala interna entre Bielsa y el plantel

La presunta interna entre el plantel de la selección uruguaya y el entrenador Marcelo Bielsa no solo abrió interrogantes sobre el clima puertas adentro de la Celeste en la antesala del decisivo partido ante España. También derivó en un debate sobre el rol del periodismo deportivo, luego de que el diputado y también periodista Gerardo Sotelo cuestionara a colegas que optaron por no profundizar en esas versiones.

A través de su cuenta de X, Sotelo apuntó directamente contra quienes justificaron esa decisión en la importancia del compromiso que Uruguay disputará frente a España, donde necesita al menos un empate para avanzar a siguiente fase del Mundial 2026.

"Periodistas deportivos diciendo que no informan sobre presuntos problemas entre Bielsa y el plantel (que ya informaron otros colegas), argumentando que no ayuda porque 'nos jugamos la vida frente a España'. ¿A qué te hace acordar ese argumento paternalista y falaz?", escribió.

Periodistas deportivos diciendo que no informan sobre presuntos problemas entre Bielsa y el plantel (que ya informaron otros colegas), argumentando que no ayuda porque "nos jugamos la vida frente a España". ¿A qué te hace acordar ese argumento paternalista y falaz? — Gerardo Sotelo (@Cybertario) June 26, 2026

Cuando otros usuarios comentaron que las versiones de conflictividad son erróneas, Sotelo llamó entonces a desmentirlas, "nunca operar".

Exacto. Informar, ya sea para confirmar o desmentir. Jamás operar, ser parte, ni siquiera invocando nobles propósitos. — Gerardo Sotelo (@Cybertario) June 26, 2026

La discusión quedó planteada luego de que el periodista Alberto Pérez, del programa Las voces del fútbol, revelara la existencia de una reunión entre Bielsa y referentes del plantel, en la que varios futbolistas habrían expresado su desacuerdo con la metodología de entrenamiento del DT y el planteo táctico previsto para enfrentar a España.

Según informó Pérez, quienes llevaron la voz principal en ese encuentro fueron Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Sergio Rochet y Manuel Ugarte. De acuerdo con esa versión, los futbolistas plantearon que preferían un esquema más replegado y de contragolpe, mientras que Bielsa mantendría su intención de disputar el partido "en espejo", buscando sacarle la pelota al seleccionado español.

El periodista agregó además que, como respuesta, Bielsa convocó posteriormente a todo el plantel a una reunión que se extendió durante 48 minutos y que algunos futbolistas se habrían levantado antes de su finalización. Julio Ríos, también en Las voces del fútbol, dio cuenta de una fuerte discusión entre Darwin Núñez y Bielsa luego de que el DT lo reemplazara en el partido ante Arabia. Ríos también respondió a las críticas por haber dado cuenta de la interna. "La informamos porque somos periodistas", comentó.

Sin embargo, esta versión tuvo baja repercusión y varios periodistas manifestaron públicamente que preferían no insistir sobre el tema en la previa del encuentro, al entender que difundir un eventual conflicto interno "no suma" en un momento en que la selección se juega la clasificación.

Ernesto Faría, en La oral deportiva (Radio Universal) informó que efectivamente una reunión entre jugadores y el DT pero el clima del encuentro fue cordial. Añadió que las versiones de conflicto "no salen desde dentro de la delagación", sino de alguien de afuera y añadió que sería "un empresario" la fuente.

Las diferencias entre Bielsa y algunos integrantes del plantel no son un hecho aislado. Desde el inicio del ciclo del entrenador argentino trascendieron distintos episodios vinculados a su forma de conducción, sus métodos de trabajo y su exigencia con los futbolistas.

Uruguay llega a la última fecha del Grupo H tras dos actuaciones por debajo de las expectativas frente a Arabia Saudita y Cabo Verde, por lo que necesita al menos un empate frente a España para asegurar su continuidad en el Mundial.

