Senegal vs. Irak por el Mundial 2026: hora, dónde ver y previa del Grupo I en Toronto, Canadá

Senegal e Irak se enfrentarán el viernes 26 de junio de 2026 a la hora 16:00 por el Grupo I del Mundial 2026, en el BMO Field de Toronto, Canadá.

El equipo africano llegará golpeado por las caídas ante Francia 3-1 y Noruega 3-2, aunque con goles de Ibrahim M'Baye e Ismaïla Sarr que sostienen cierta respuesta ofensiva. Irak, por su parte, viene de perder 4-1 con Noruega y 3-0 frente a Francia, con Aymen Hussein como autor de su único tanto en el torneo.

Con esos antecedentes, ambos seleccionados afrontarán una cita de alta urgencia: los dos llegarán sin unidades en la zona y buscarán sumar para cerrar la fase de grupos con una señal futbolística positiva.

Dónde ver el partido entre Senegal y Irak

Para quienes estén en Uruguay, el partido se podrá seguir por DSports 2 en televisión por cable y por DGO, Flow y DAZN vía streaming. Además, Paramount+ transmitirá los 104 partidos del Mundial.

La información sobre dónde ver el encuentro será clave para una jornada que tendrá atención puesta en el cierre de actividad del grupo y en la reacción de dos selecciones que necesitan mejorar sus números.

Cómo llegan Senegal e Irak al cruce del Grupo I

En esta edición, Senegal marcó tres goles en dos partidos y recibió seis: perdió 3-1 con Francia, con descuento de Ibrahim M'Baye en el tiempo agregado, y luego cayó 3-2 ante Noruega, encuentro en el que Ismaïla Sarr convirtió por duplicado. Irak anotó una vez y recibió siete, tras el 4-1 contra Noruega, con gol de Aymen Hussein, y el 3-0 frente a Francia.

Sadio Mané, futbolista de Senegal, reaccionando durante el partido con Francia por el campeonato Mundial 2026. Foto: Franck Fife/AFP

En disciplina, Irak acumuló amarillas para Amir Al Ammari y Zaid Tahseen en sus presentaciones, mientras que Senegal no registró tarjetas en los partidos detallados.

Senegal es uno de los proyectos africanos de mayor peso reciente: fue campeón de África en 2021 y tiene como antecedente más recordado los cuartos de final del Mundial 2002. Su presente muestra capacidad para competir, aunque necesitará sostener la concentración defensiva ante un rival que también buscará reaccionar.

Irak representa a la AFC y carga con el antecedente de haber conquistado la Copa Asiática 2007, un hito de su fútbol. Sus apariciones mundialistas han sido más acotadas y sin superar la fase de grupos, por lo que este partido será una oportunidad para ganar experiencia y dejar una mejor imagen en el cierre.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.