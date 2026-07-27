Se retiró Slavko Vinčić, el árbitro que dirigió la final entre Argentina y España en el Mundial 2026

Slavko Vincic, el árbitro esloveno que dirigió la final del Mundial 2026 entre la selección argentina y España, anunció este lunes su retiro de la actividad profesional. La noticia fue confirmada por la Federación Eslovena de Fútbol (NZS, por sus siglas en esloveno) mediante un comunicado publicado en su sitio oficial.

“Como primer árbitro esloveno, el oriundo de Maribor dirigió la gran final del Mundial de 2026 entre España y Argentina en East Rutherford, confirmando su estatus como uno de los mejores árbitros de la historia”, escribió la NZS, y siguió: “Como broche de oro a su temporada de despedida, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) lo declaró mejor árbitro del Mundial, y en Italia recibió el prestigioso Premio Giulio Campanati”.

Vinčić nació el 25 de noviembre de 1979 en Maribor, la segunda ciudad más grande de Eslovenia detrás de la capital Liubliana. Actualmente tiene 46 años y fue uno de los referís mejor reconocidos por la Unión Europea de Asociaciones de Fútbol (UEFA) y la FIFA hasta su reciente retiro.

Su buen rendimiento en la liga local eslovena lo llevó a iniciar su recorrido internacional en 2010. Su crecimiento fue tal que en los últimos años dirigió partidos clave de las más importantes competiciones a nivel europeo y mundial.

En la última temporada, Vinčić estuvo al frente de duelos trascendentales de Champions League. Por empezar, el 25 de febrero arbitró en la victoria de Real Madrid por 2 a 1 ante Benfica por la vuelta de los Play Offs.

Se trataba de un cruce pesado, debido a que en la ida había ocurrido el episodio entre Vinícius Jr. y Gianluca Prestianni, por el cual la FIFA luego incorporó la regla de posible expulsión en los casos que un jugador se tape la boca para hablarle a un rival.

En la misma competición también arbitró en partidos vitales, como el 3 a 0 de París Saint Germain a Chelsea por la vuelta de los octavos de final y el histórico 4 a 3 de Bayern Münich a Real Madrid por el segundo partido de cuartos de final.

Por otro lado, impartió justicia en la victoria de Suecia por 3 a 2 ante Polonia por la clasificación europea a la Copa del Mundo. El triunfo significó para los suecos el pasaje a la competencia.

El árbitro esloveno Slavko Vincic durante el Mundial 2026. Foto: AFP.

Su historia en los mundiales

Vincic había dirigido a la selección argentina en Qatar 2022, un mal recuerdo para Lionel Scaloni: se trató de la derrota por 2 a 1 ante Arabia Saudita en el debut, que tuvo como elemento destacado la anulación correcta de dos goles para la albiceleste por offside.

En Qatar también dirigió el 3 a 0 de Inglaterra ante Gales por fase de grupos. En tanto, en el Mundial 2026 se estrenó en el empate 1 a 1 de Brasil con Marruecos, continuó en el triunfo 2 a 1 de Argelia con Jordania y llegó al 2 a 0 de México con Ecuador por 16avos de final.

Pero sobre todo, Vincic estuvo en el centro de la escena durante la final del Mundial 2026, en la que España derrotó por 1 a 0 a la selección argentina en el alargue y se quedó con el título. El esloveno expulsó a Enzo Fernández después de un foul a Cubarsí, tras una doble amarilla, y le anuló un gol al conjunto ibérico -había anotado Nico Williams- cuando el partido estaba 0 a 0, por un pisotón de Merino a Otamendi dentro del área. Su actuación terminó siendo correcta. Con la victoria consumada de la Roja, se precipitaron distintos incidentes que involucraron a Molina, Paredes, Dani Olmo y el asistente de Scaloni, Roberto Fabián Ayala.

Fotografía del pasado 19 de julio, en la que puede verse al árbitro esloveno Slavko Vincic (c), durante la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que disputaron España y Argentina. EFE/WILL OLIVER WILL OLIVER/EFE

Un episodio que pudo costarle su carrera

Al margen de su carrera en la elite del arbitraje, El esloveno carga con un episodio ajeno al fútbol que provocó un fuerte impacto en su carrera: en 2020, Vincic fue detenido durante un operativo policial realizado en una cabaña de Bijeljina, en Bosnia y Herzegovina. En el lugar se encontraban otras 25 personas y nueve mujeres, mientras que los investigadores avanzaban sobre una presunta red vinculada con la prostitución, el tráfico de armas y las drogas.

El árbitro aseguró desde el primer momento que no tenía ninguna relación con los delitos investigados. Después de prestar declaración, quedó en libertad y fue desligado de la causa, por lo que pudo continuar con su actividad profesional hasta ser elegido para dirigir el partido más importante del Mundial 2026.

Una vez liberado, Vincic sostuvo que había llegado hasta el lugar por una invitación y que desconocía lo que ocurría allí. “No tengo nada que ver con eso. Acepté una invitación para almorzar, que resultó ser mi mayor error. Me arrepiento”, afirmó.

En aquella oportunidad, también reconstruyó el momento en el que irrumpieron los agentes: “Estaba sentado en una mesa con mi compañía, de repente llegó la policía y sucedió lo que sucedió”.

La Nación/ GDA.