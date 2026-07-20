Ronald Araujo se incorporó a los entrenamientos de Barcelona tras no sumar minutos en el Mundial 2026

Ronald Araujo se incorporó este lunes a las sesiones de entrenamiento de pretemporada de Barcelona, después de su paso por el Mundial 2026 con la selección uruguaya en el que se ha quedado inédito.

Según informan los medios españoles, el uruguayo capitán del equipo español estaría completamente de su lesión en la pantorrilla, la cual no le permitió jugar con la Celeste. Después de renovar en enero de 2025, el zaguero tiene cinco años más de contrato, hasta junio de 2031.

El equipo de Hansi Flick ha empezado la segunda semana de la pretemporada en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, mientras está pendiente de la salida del arquero Marc Andre ter Stegen y de la oficialización del fichaje de Karim Adeyemi. El golero se iría al Ajax de Amsterdam, donde en principio jugará como cedido, pero para ello está pendiente de resolver diferentes cuestiones fiscales.

Lo de Adeyemi es diferente. El alemán incluso se ha visto con Hansi Flick, pero está pendiente de firmar su pase al Barça, algo que se hará en los próximos días. Será presentado en cuanto el presidente de la entidad, Joan Laporta vuelva de Estados Unidos.

Mientras espera el regreso de sus ocho campeones del mundo con España gracias a al gol de Ferran Torres, el Culé inició la segunda semana de entrenamientos de pretemporada, con tres sesiones dobles, tres días a la semana.

Este lunes, el equipo ya ha entrenado en la sesión matinal con el central uruguayo como novedad. Además de los jugadores del primer equipo disponibles, Flick ha contado con los mismos futbolistas del Barça Atlètic y el Juvenil que la semana pasada.

De esta manera, entrenaron con el primer equipo Orian Goren, Alex González, Òscar Gistau, Hamza Abdelkarim, Ibrahim Diarra, Shane Kluivert, Ebrima Tunkara, Toni Fernández, Guille Fernández, Jofre Torrents, Tommy Marqués, Brian Fariñas, Álvaro Cortés, Aron Yaakobishvili, Iker Rodríguez y Xavi Espart.

Según informó Barcelona, el lunes es el primero de los tres días con sesiones dobles programadas; los otros dos serán el miércoles y el viernes. El martes, jueves y sábado el equipo solo tendrá una sesión de entrenamiento.

Con información de EFE.