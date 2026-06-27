RD Congo vs. Uzbekistán por el Grupo K del Mundial 2026: hora, estadio y dónde verlo

RD Congo y Uzbekistán se enfrentarán el sábado 27 de junio de 2026 a la hora 20:30 por el Grupo K del Mundial 2026 en el Mercedes-Benz Stadium, ubicado en Atlanta, Estados Unidos.

El equipo africano llegará luego de empatar 1-1 con Portugal, con gol de Yoane Wissa, y de caer 1-0 ante Colombia. Con un punto, necesitará sumar para sostener sus opciones en la zona. Uzbekistán, que perdió 3-1 ante Colombia y 5-0 frente a Portugal, ya está eliminado.

Dónde ver el partido entre RD Congo y Uzbekistán

Desde Uruguay, el partido se podrá ver por DSports en televisión por cable y también por DGO, Flow y DAZN vía streaming. Además, Paramount+ transmitirá los 104 partidos del torneo, por lo que será otra alternativa para seguir el encuentro en vivo.

Para quienes busquen dónde ver RD Congo vs. Uzbekistán, la transmisión dependerá del servicio contratado y de la disponibilidad de cada plataforma en el país.

Cómo llegan RD Congo y Uzbekistán al partido del Grupo K

En este torneo, RD Congo mostró competitividad ante Portugal al igualar 1-1 después de empezar abajo por el gol de João Neves y responder en el cierre del primer tiempo con Yoane Wissa, asistido por Arthur Masuaku. Luego perdió 1-0 con Colombia, que encontró la diferencia a los 76 minutos por intermedio de Daniel Muñoz.

Jugada entre la selección de fútbol del Congo y la selección de fútbol de Portugal. Foto: Alex Slitz/AFP

Uzbekistán, en cambio, llegará golpeado por dos derrotas. Primero cayó 3-1 ante Colombia, pese al tanto de Abbosbek Fayzullaev que había igualado parcialmente el partido, y después sufrió un 5-0 frente a Portugal, con goles de Cristiano Ronaldo, Nuno Mendes, Rafael Leão y un tanto en contra de Abduvakhid Nematov.

RD Congo compite en el ámbito de la CAF y tiene un recorrido importante en el fútbol africano, con dos títulos continentales en su historia. Uzbekistán, representante de la AFC, se consolidó como una selección fuerte de Asia Central y en 2026 disputará por primera vez una Copa del Mundo, un dato que marca el valor de este cruce para su proceso internacional.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.