Nueva Zelanda vs. Bélgica por el Grupo G del Mundial 2026: hora, estadio y dónde verlo desde Uruguay

Nueva Zelanda y Bélgica jugarán este sábado 27 de junio de 2026, a la hora 00:00, por el Grupo G del Mundial 2026. El encuentro será en el BC Place, en Vancouver, Canadá, un escenario clave para la definición de la zona.

El partido llegará con ambos equipos necesitados de puntos. Bélgica suma dos empates, 1-1 ante Egipto y 0-0 frente a Irán, mientras que Nueva Zelanda igualó 1-1 con Irán y luego cayó 3-1 ante Egipto. En una serie apretada, los Diablos Rojos buscarán despegarse y los oceánicos deberán reaccionar para sostener sus opciones.

Dónde ver el partido entre Nueva Zelanda y Bélgica

El encuentro se podrá ver desde Uruguay por DSports en televisión por cable. También estará disponible por DGO, Flow y DAZN vía streaming, mientras que Paramount+ transmitirá los 104 partidos del torneo.

Cómo llegan Nueva Zelanda y Bélgica al cruce del Grupo G

Nueva Zelanda se ha consolidado como la selección dominante de la OFC desde la salida de Australia de la confederación. Su recorrido mundialista ha tenido presencias importantes, aunque todavía sin superar la fase de grupos. En esta edición, primero empató 1-1 con Irán y después perdió 3-1 ante Egipto, pese a abrir el marcador con gol de Finn Surman tras asistencia de Tim Payne.

Bélgica llega con el peso de una historia reciente fuerte en la elite internacional: fue tercera en la Copa del Mundo 2018 y mantiene el reconocimiento de una generación que la sostuvo entre las selecciones más competitivas de Europa. En este torneo igualó 1-1 con Egipto, con un gol en contra de Mohamed Hany que le permitió empatar, y luego firmó un 0-0 contra Irán en un partido en el que Nathan Ngoy fue expulsado.

Kevin De Bruye y Nicolas Raskin durante Bélgica vs. Irán por la segunda fecha del Mundial 2026. Foto: AFP.

El duelo se perfila como una prueba de carácter para los dos. Nueva Zelanda necesitará eficacia para cambiar la dinámica tras la derrota con Egipto, mientras que Bélgica intentará transformar su solidez en una victoria que le dé aire en la pelea por la clasificación.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.