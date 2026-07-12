“No solo eras el amor de mi vida”: la carta de la pareja de Adams, el sudafricano que murió tras jugar el Mundial

En medio del ambiente festivo del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026, una noticia sorprendió este fin de semana y cambió el clima de la competencia. Jayden Adams, de 25 años y volante de la selección de Sudáfrica, fue hallado sin vida este sábado a días de haber jugado la Copa del Mundo con los Bafana Bafana.

"Con profunda consternación y gran pesar, he recibido la noticia del fallecimiento de Jayden Adams, centrocampista del Mamelodi Sundowns y de la selección sudafricana", confirmó Gayton McKenzie, ministro de Deportes, Artes y Cultura sudafricano, y pidió "discreción y compasión” y evitar “especular” sobre las causas del fallecimiento del jugador.

En los partidos del Mundial disputados este sábado, Inglaterra vs. Noruega y Argentina vs. Suiza, se guardó un minuto de silencio antes de comenzar en memoria del futbolista.

Adams disputó como titular los partidos de Sudáfrica en el Mundial frente a México y Chequia e ingresó en los últimos minutos del partido ante Corea del Sur. No llegó a tener minutos en el duelo por dieciseisavos de final ante Canadá, donde los Bafana Bafana fueron eliminados.

El fallecimiento de Jayden Adams se produjo luego de regresar a su país y después de que su abuela, Marianna Adams, falleciera a los 72 años. Este hecho se dio un día antes de que Sudáfrica se enfrentara a República Checa en el Mundial.

"El hecho de que eligiera vestir la camiseta de la selección nacional y darlo todo por su país en ese momento demuestra una gran madurez y profesionalismo, muy superiores a su edad, y refleja la calidad humana de este joven que Sudáfrica ha perdido", resaltó el ministro McKenzie.

Jayden Adams, de Sudáfrica, en el partido ante México por el Mundial 2026. Foto: AFP

“Descansa tranquilo, mi ángel”: la carta de despedida de Chloe, la pareja de Jayden Adams

El futbolista era padre de una niña de cuatro años, Allaïa-Jayda, junto a su pareja Aqueelah Chloe Adendorf, que le dedicó una sentida carta en su cuenta de Instagram, donde compartió una serie de fotos de los dos.

“No hay palabras para describir el dolor que siento. Descansa en paz, mi amor. Gracias por cada recuerdo, cada risa, cada abrazo y cada momento que compartimos. No solo fuiste el amor de mi vida, sino también mi mayor apoyo y mi mejor amigo. Una parte de mi corazón se fue contigo, y llevaré tu amor conmigo para siempre. Hasta que nos volvamos a encontrar, te extrañaré cada día. Descansa en paz, mi ángel. Te amo siempre y para siempre”, escribió.

Y en un comentario de la misma publicación, agregó: “Muchas gracias a todos por sus amables condolencias y mensajes de apoyo. Realmente significan mucho para mí y Allaïa durante este momento difícil. Agradezco cada mensaje, incluso si aún no he respondido. Les contestaré a todos tan pronto como pueda. Gracias por su comprensión y amabilidad”.