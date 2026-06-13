Mundial 2026: qué partidos se juegan hoy, 13 de junio, a qué hora y dónde se pueden ver en vivo

La actividad por el Mundial 2026 no cesa y este sábado se disputarán tres partidos. El primero será el que protagonizarán Qatar frente a Suiza por el Grupo B de la Copa del Mundo en Canadá, México y Estados Unidos.

El elenco qatarí, que organizó la pasada Copa del Mundo, va con el afán de poder sumar ante el combinado europeo. Será a partir de la hora 16:00 en el Bahía de San Francisco.

Qatar vs. Suiza

Hora: 16:00.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Estadio: Bahía de San Francisco

Árbitro: Said Martínez (SAL).

Asistentes: Walter López y Christian Ramírez (SAL).

Cuarto: Oshane Nation (JAM).

VAR: Guillermo Pacheco y Erick Miranda (MEX).

SVAR: Leodan González.

Qatar. Mahmud Abunad; Ayoubi Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Homam Al-Amin; Jassem Abdulsallam, Ahmed Fathi, Karim Boudiaf; Edmilson Junior, Almoez Ali, Akram Afif. DT: Julen Lopetegui.

Suiza. Gregor Kobel; Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Michel Aebischer, Johan Manzambi; Breel Embol. DT: Murat Yakin.

El plato fuerte de la tarde

Carlo Ancelotti en uno de los entrenamientos de Brasil. Foto: AFP.

Hoy será el turno del debut de uno de los grandes candidatos a ganar la Copa del Mundo 2026 como lo es Brasil. No será un encuentro sencillo, ya que enfrente tendrá a Marruecos.

El combinado que dirige técnicamente el italiano Carlo Ancelotti contará con una buena prueba porque Marruecos es una de las selecciones que más entusiasmo despierta del continente africano.

“Tenemos un equipo que puede competir con todos los equipos del mundo, estamos convencidos de eso”, aseguró el exdirector técnico del Real Madrid en conferencia de prensa previo a su debut.

Brasil sabe que no tendrá a Neymar, quien sufrió una lesión en la pantorrilla derecha a mediados de mayo y debe volver a los entrenamientos la próxima semana, según Ancelotti.

El astro del Santos acelera su recuperación para poder llegar a disputar el segundo partido del Grupo C: será el próximo viernes ante Haití.

“Neymar está trabajando muy fuerte para recuperarse lo más rápido posible”, dijo el DT. “Lo convocamos no solo por su calidad técnica, que es indiscutible, sino también por la experiencia y el ejemplo que puede dar a los jóvenes del grupo”, agregó.

Oportunidad

Los marroquíes, que acabaron en el cuarto puesto del pasado Mundial y fueron campeones de la última edición de la Copa Africana de Naciones, llegan con el ánimo de hacer historia.

“Ellos no tienen miedo, así como nosotros no tenemos miedo. Nadie tiene miedo, lo que hay es respeto”, contó el DT de Marruecos, Mohamed Ouahbi.

“Tenemos confianza en nosotros mismos y en nuestro juego, en nuestras cualidades”, concluyó el entrenador por el duelo contra el Scratch.

Brasil vs. Marruecos

Hora: 19:00.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Canal 5, Antel TV, Disney+. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Estadio: MetLife Stadium.

Árbitro: Slavko Vincic (SVN).

Asistentes: Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic (SVN).

Cuarto: Sandro Schaerer (SUI).

VAR: Bastian Dankert (ALE) y Willy Delajod (FRA).

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alex Sandro; Bruno Guimarães, Casemiro; Raphinha, Lucas Paquetá, Vinícius; Matheus Cunha. DT: Carlo Ancelotti.

Marruecos: Bono; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Sofyan Amrabat, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Soufiane Rahimi; Ismael Saib. DT: Mohamed Ouahbi.

El partido de tercera hora

Desde la hora 22:00 será el turno de Haití contra Escocia. Los caribeños regresan a los Mundiales después de 52 años; los británicos vuelven a la máxima cita del fútbol tras 28 años y querrán hacerlo con un triunfo.

Haití vs. Escocia

Hora: 22:00.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Estadio: Gillette Stadium.

Árbitro: Mustapha Ghorbal (ALG).

Asistentes: Mokrane Gourari y Abbes Akram Zerhouni (ALG).

Cuarto: Alejandro Hernández (ESP).

VAR: Abdullah Alshehri (KAS) Mohammed Obaid Khadim (UAE).

Haití: Johny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Adé, Hannes Delcroix, Martin Expérience; Louicius Don Deedson, Danley Jean Jacques, Jean-Ricner Bellegarde, Ruben Providence; Frantzdy Pierrot, Wilson Isidor. DT: Sébastien Migné.

Escocia: Angus Gunn; Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry, Andy Robertson; Ben Doak, Lewis Ferguson, Scott McTominay, John McGinn; Lawrence Shankland, Che Adam. DT: Steve Clarke.

En la madrugada del domingo

En la madrugada del domingo se miden Australia contra Turquía.

Australia vs. Turquía

Hora: 1:00 AM.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Estadio: BC Place.

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN).

Asistentes: Jorge Urrego y Tulio Moreno (VEN).

Cuarto: Kevin Ortega (PER).

VAR: Tatiana Guzmán (NIC) y Juan Soto (VEN).

Australia: Mathew Ryan; Jacob Italiano, Alessandro Circati, Harry Souttar, Lucas Herrington, Jordan Bos; Connor Metcalfe, Jackson Irvine, Aiden O'Neill, Mathew Leckie; Mohamed Touré. DT: Tony Popovic.

Turquía: Ugurcan Cakır; Zeki Celik, Merih Demiral, Abdulkerim Bardakcı, Eren Elmali; Hakan Calhanoglu, Ismail Yuksek; Arda Güler, Orkun Kokcu, Baris Yilmaz; Deniz Gül. DT: Vincenzo Montella.