Mundial 2026: qué partidos se juegan hoy, 1° de julio, por dieciseisavos de final, a qué hora y por dónde verlos

Hay quienes dicen que en la fase eliminatoria arranca el verdadero Mundial. Y es que hay selecciones que prácticamente tienen la obligación de superar la fase de grupos y es en las llaves de eliminación directa donde deben demostrar de qué están hechos para ilusionarse con llegar lejos en la Copa del Mundo.

En ese sentido, hoy juegan tres selecciones que por distintas circunstancias se ponen el traje de favoritos -al menos- en sus respectivas llaves de los dieciseisavos de final.

Por un lado está Inglaterra que será la primera de las tres en salir a escena ya que lo hará desde las 13:00 (hora de Uruguay) cuando se mida a la República Democrática del Congo que ya sorprendió a Portugal (le sacó un empate 1-1), más allá de perder con Colombia y ganar, pero sufriendo bastante, a Uzbekistán. Por su parte, los Tres Leones llegan a este partido invictos, pero con ciertas dudas luego de tener un inicio arrollador al vencer 4-2 a Croacia y luego empatar -precisamente- con el rival africano que tuvo en el grupo: Ghana. En la última fecha le costó abrir el juego ante Panamá, pero lo consiguió, ganó 2-0 y se aseguró el primer puesto del grupo.

Desde las 17:00 será el turno de Bélgica, una selección que lleva varios Mundiales llamando la atención en la previa, pero decepcionando al momento de competir. Con un recambio grande en su plantel y con figuras de renombre que tal vez no son lo relevante que fueron en otras épocas, los dirigidos por Rudi Garcia se miden ante una selección que dará pelea como lo es Senegal que se vio obligado a golear para clasificar y lo hizo tras vencer 5-0 a Irak en la última fecha de la fase de grupos. Algo similar ocurrió con el plantel belga que encontró recién su primera victoria en la jornada del desenlace, pero fue con un contundente 5-1 frente a Nueva Zelanda.

Romelu Lukaku con la pelota tras el gol en contra de Mohamed Hany. Foto: AFP.

La jornada de hoy se cierra con uno de los anfitriones en cancha ya que Estados Unidos sale a escena al enfrentar a Bosnia Herzegovina. Lo mostrado por los norteamericanos -sobre todo en los dos primeros partidos- podría marcar que los dirigidos por Mauricio Pochettino tienen buena parte de la clasificación consumada, pero la derrota ante Turquía dejó ciertas dudas y el espíritu aguerrido de los bosnios -con Edin Dzeko a la cabeza- no hará la tarea sencilla para una selección que está ilusionada con que sea su Mundial y no solo por el hecho de disputarlo como local.

La jornada también confirmará uno de los duelos de octavos de final teniendo en cuenta que los ganadores de los cruces entre Bélgica-Senegal y Estados Unidos-Bosnia se medirán en la ronda de los 16 mejores, mientras que el vencedor de la llave entre Inglaterra-RD Congo conocía a su rival al cierre de esta edición cuando se medían México-Ecuador en otra de las llaves atractivas de dieciseisavos de final.

Hasta el momento ya son siete los clasificados a la próxima ronda, los que siguen con la mente puesta en ir por el título de campeón del mundo.

Inglaterra vs. RD Congo:

Inglaterra. J. Pickford; D. Spence, E. Konsa, M. Guehi, N. O’Reilly; E. Anderson, D. Rice; B. Saka, J. Bellingham, M. Rashford; H. Kane. DT. Thomas Tuchel.

RD Congo. L. Mpasi Nzau; A. Wan Bissaka, A. Tuanzebe, C. Mbemba, S. Kapuadi, A. Masuaku; N. Sadiki, S. Moutoussamy, N. Mbuku; Y. Wissa, C. Bakambu. DT. Sebastien Desabre.

Hora. 13:00

Televisa. DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Árbitro. Adham Makhadmeh (JOR).

VAR. Khamis Al Marri (QAT) y Mohammed Khadim (UAE).

Bélgica vs. Senegal:

Bélgica. T. Courtois; T. Castagne, B. Mechele, N. Ngoy, M. De Cuyper; H. Vanaken, K. De Bruyne, Y. Tielemans; L. Trossard, R. Lukaku, J. Doku. DT. Rudi García.

Senegal. M. Diaw; K. Diatta, A. Seck, M. Niakhaté, L. Jakobs; I. Gueye, P. Gueye; I. Ndiaye, L. Camara, S. Mané; I. Sarr. DT. Pape Thiaw.

Hora. 17:00

Televisa. DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Árbitro. Said Martínez (HON).

VAR. Guillermo Pacheco (MEX) y Rodolpho Toski (BRA).

Estados Unidos vs. Bosnia:

Estados Unidos. M. Freese; A. Freeman, T. Ream, C. Richards; S. Dest, T. Adams, M. Tillman, A. Robinson; W. McKennie, C. Pulisic; F. Balogun. DT. Mauricio Pochettino.

Bosnia. N. Vasilij; A. Dedic, T. Muharemovic, N. Katic, S. Kolasinac; E. Bajraktarevic, B. Tahirovic,I. Basic, K. Alajbegovic; E. Demirovic, E. Dzeko. DT. Sergej Barbarez.

Hora. 21:00

Televisa. DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Árbitro. Raphael Claus (BRA).

VAR. Juan Soto (VEN) y Nicolás Gallo (COL).