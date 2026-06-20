El hecho inédito que 26 de 48 entrenadores, incluido Marcelo Bielsa, persiguen en el Mundial 2026

En 22 ediciones del Mundial de FIFA y al tiempo que la próxima Copa del Mundo festejará el centenario de la organizada en Uruguay en 1930, los récords entre selecciones, jugadores y entrenadores han ido cambiando de dueño, pero mientras Kylian Mbappé y Lionel Messi se disputan el trono como máximo artillero, que el argentino comparte con Miroslav Klose, hay una marca aún inédita que espera por un protagonista. 26 entrenadores entre las 48 selecciones de esta edición son los únicos capaces de lograrlo.

Nunca, en casi 100 años de historia de la Copa del Mundo, la ha ganado un entrenador extranjero. Los directores técnicos siempre han sido de la misma nacionalidad del país ganador y solo dos han estado cerca de romper con esa hegemonía.

En 1958, el inglés George Raynor guió a Suecia hasta la final del Mundial de 1958, en la que eran anfitriones, pero se cruzó con el Brasil de Pelé en la final y cayeron. 20 años después, en la Copa del Mundo de 1978, el austríaco Ernst Happel reconstruyó lo que había quedado de la "Naranja Mecánica" y llevó a Holanda hasta el alargue de la final, pero perdieron con la albiceleste de César Luis Menotti.

Mientras que la inmensa mayoría busca su primer título, hay solo dos entrenadores que buscan su segunda estrella en este Mundial: Didier Deschamps (Francia) y Lionel Scaloni (Argentina), que podría igualar a Vittorio Pozzo (Italia), ganando dos al hilo.

El récord inédito de que gane un entrenador extranjero se alimenta en este Mundial. 26 de 48 entrenadores lo son y 10 se encuentran dentro del Top 25 del Ranking FIFA. Destacan Carlo Ancelotti (italiano dirigiendo a Brasil), Thomas Tuchel (alemán en Inglaterra), Roberto Martínez (español que dirige a Portugal) y, ¿por qué no Marcelo Bielsa, argentino, con Uruguay?

Entre los directores técnicos extranjeros con mayores chances de campeonar, además de los nombrados, se encuentran: Rudi García, francés que dirige a Bélgica, Nestor Lorenzo que es argentino pero dirige a Colombia y también sus compatriotas Mauricio Pochettino y Sebastián Beccacece en Estados Unidos y Ecuador. Además, alemán Ralf Ragnick, que dirige a Austria, el italiano Vincenzo Montella, que dirige a Turquía y el estadounidense Jesse Marsch, al mano de Canadá.

Thomas Tuchel, entrenador de Inglaterra, junto al defensor Ezri Konsa en el Mundial 2026. Foto: AFP

¿El entrenador más joven en ganar un Mundial FIFA? Uruguayo

Alberto Suppici, a sus 31 años, siete meses y 12 días, condujo a la selección uruguaya hasta lograr el título en la Copa del Mundo de Uruguay en 1930.

¿El único entrenador en ganar dos mundiales? Italiano

Vittorio Pozzo, italiano, no solo logró ganar dos veces la Copa del Mundo si no que lo hizo de manera consecutiva en los mundiales de 1934 y 1938.