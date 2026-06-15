Dónde ver Irán vs. Nueva Zelanda por el Grupo G del Mundial 2026: horario y qué canales lo transmiten

Irán y Nueva Zelanda se enfrentarán el lunes 15 de junio de 2026 por el Grupo G del Mundial 2026 en el SoFi Stadium, en Los Ángeles, Estados Unidos. El choque inicia a las 22:00 horas, siendo el último de la jornada.

El cruce tendrá valor directo en el arranque de la zona: las dos selecciones buscarán sumar para acomodarse temprano en una fase de grupos que no suele dar margen a tropiezos. El grupo también lo conforman Bélgica y Egipto.

Dónde ver el partido entre Irán y Nueva Zelanda

Para los aficionados en Uruguay que busquen dónde ver el partido, la transmisión estará disponible por DSports en televisión por cable, a través de DGO, DAZN, y Flow Sports en streaming y también por Paramount+, plataforma que transmitirá los 104 partidos del torneo.

Historial y datos de Irán vs. Nueva Zelanda

El historial entre ambas selecciones registra dos enfrentamientos: Irán ganó uno, Nueva Zelanda no obtuvo victorias y el restante terminó empatado. En goles acumulados, el balance favorece al equipo asiático por 3 a 0.

Irán llega como una de las selecciones fuertes de Asia, con tradición competitiva en la AFC y tres títulos continentales en su recorrido. En la Copa del Mundo, sin embargo, su desafío histórico ha sido superar por primera vez la fase de grupos. El seleccionado del país persa llega además con una nube pendiendo sobre sus jugadores por el tenso clima geopolítico entre la República Islámica y Estados Unidos.

Nueva Zelanda, referente de Oceanía desde el cambio de escenario competitivo de Australia, volverá a medir su crecimiento ante rivales de mayor roce internacional. Su camino mundialista también muestra participaciones en la fase inicial, sin haber logrado avanzar a rondas eliminatorias.

Nueva Zelanda durante un partido contra República Checa. Foto: STR/EFE

Ese antecedente entre ambos le da a Irán una referencia favorable, aunque el presente del torneo pondrá el foco en la eficacia y en la capacidad de sumar en un Grupo G que puede definirse por detalles.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.