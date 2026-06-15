Dónde ver Irak vs. Noruega por el Mundial 2026: horario y previa del partido del Grupo I en Foxborough

Irak y Noruega jugarán el martes 16 de junio de 2026 a las 19:00 por el Grupo I del Mundial 2026 en el Gillette Stadium, ubicado en Foxborough, Estados Unidos.

El partido abrirá para ambos seleccionados una zona en la que cada punto puede pesar en la pelea por avanzar. Irak buscará afirmarse desde el orden y la intensidad, mientras que Noruega intentará imponer su mayor roce europeo y el poderío goleador de Erling Haaland para empezar el grupo con una señal fuerte.

Dónde ver el partido entre Irak y Noruega

Desde Uruguay, quienes busquen dónde ver el partido podrán seguir la transmisión por DSports y DSports 2 (televisión por cable), DGO, DAZN, AUF.TV, Flow y Paramount+ (streaming). La disponibilidad puede variar según el operador o el plan contratado.

Irak vs. Noruega buscarán hacer historia en este Mundial

El historial entre Irak y Noruega no registra partidos jugados entre ambas selecciones.

Irak forma parte de la AFC y su gran referencia moderna es la Copa Asiática ganada en 2007, un hito que todavía sostiene buena parte de su identidad competitiva. En los Mundiales, sus apariciones fueron escasas y hasta ahora no consiguió superar la fase de grupos, por lo que el desafío en 2026 será trasladar su peso regional a una cita global.

Formación de la selección de Irak. Foto: Ceerwan Aziz/EFE

Noruega llega desde la UEFA con una tradición de futbolistas formados para competir en ligas exigentes de Europa. No ha sido una potencia permanente, pero sí una selección capaz de incomodar: en Copas del Mundo alcanzó los octavos de final en 1938 y 1998, sus mejores campañas, y suele sostener una base competitiva en los clasificatorios europeos.

Con ese contraste, el partido aparece como una prueba de estilos dentro del Grupo I: Irak necesitará sumar para fortalecer sus opciones en una serie exigente, y Noruega procurará transformar su experiencia internacional en puntos desde la primera jornada.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.