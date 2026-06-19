Dónde ver Ecuador vs. Curazao en vivo por el Mundial 2026 el sábado 20 de junio: hora y canales que lo pasan

Ecuador y Curazao jugarán este sábado 20 de junio de 2026 a las 21:00 por el Grupo E del Mundial 2026 en el Arrowhead Stadium, ubicado en Kansas City, Estados Unidos.

La Tri llegará golpeada después de caer 1-0 ante Costa de Marfil, en un partido que se definió con el gol de Amad Diallo en el minuto 90. Curazao, por su parte, viene de perder 7-1 frente a Alemania, aunque logró igualar transitoriamente por intermedio de Livano Comenencia a los 21 minutos. En ese contexto, ambos equipos afrontarán el encuentro con la necesidad de sumar puntos para sostener sus aspiraciones en la zona.

Dónde ver el partido entre Ecuador y Curazao

La información central sobre dónde ver el partido pasará por las señales oficiales de transmisión del torneo. El encuentro podrá seguirse desde el territorio uruguayo por DSports en televisión por cable, mientras que DGO será la alternativa vía streaming. Además, Paramount+ transmitirá los 104 partidos de la Copa del Mundo, por lo que también formará parte de las opciones para ver el cruce. Las otras opciones de treaming son Flow, DAZN y AUF.TV.

Pausa de hidratación durante el partido entre Ecuador y Costa de Marfil. Foto: Kevin C. Cox/AFP

Cómo llegan Ecuador y Curazao al cruce del Grupo E

El historial entre ambas selecciones no registra antecedentes. Por eso, este será un duelo sin referencias directas recientes entre dos equipos que buscarán escribir una página propia en el torneo.

En cuanto a los enfrentamientos de este Mundial, Ecuador aún no convirtió y recibió un gol en su estreno ante Costa de Marfil; además, Jackson Porozo fue amonestado en el segundo tiempo. Curazao tuvo una presentación más dura desde el resultado: recibió siete goles de Alemania y marcó uno, el de Comenencia, en un primer tiempo en el que llegó a estar 1-1 antes de que el rival ampliara la diferencia.

Selección de Curazao debutó siendo goleada 7-1 contra la selección de Alemania. Foto: Ronaldo Schemidt/AFP

Ecuador tiene una trayectoria consolidada en el fútbol sudamericano. La Tri disputó cinco Copas del Mundo y su mejor campaña fue en 2006, cuando alcanzó los octavos de final. Esa experiencia mundialista será uno de los respaldos para un equipo que necesita reaccionar rápido luego del tropiezo inicial.

Curazao, representante de la Concacaf caribeña, vive un momento histórico: llegó por primera vez a una Copa del Mundo en 2026 y lo hizo como el país menos poblado en clasificarse al máximo torneo, con alrededor de 156.000 habitantes. Su crecimiento en la última década, con participaciones competitivas en el ámbito regional y en la Liga de Naciones de la Concacaf, explica parte del salto que lo puso en esta cita.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.