Dónde ver Croacia vs. Ghana por el Mundial 2026: hora y qué canales pasan el duelo definitorio por el Grupo L

El Mundial 2026 tendrá este sábado 27 de junio de 2026 un cruce clave entre Croacia y Ghana, desde la hora 18:00, por el Grupo L, en el Lincoln Financial Field de Philadelphia, Estados Unidos.

El equipo croata llegará con tres puntos luego de caer 4-2 ante Inglaterra en el debut y reaccionar con un 1-0 sobre Panamá, mientras que el conjunto ghanés afrontará la cita invicto: venció 1-0 a Panamá con un gol de Caleb Yirenkyi en el tiempo agregado e igualó 0-0 con Inglaterra. En una zona apretada, ambos necesitarán sumar para fortalecer sus opciones de avanzar.

Dónde ver el partido entre Croacia y Ghana

Desde Uruguay, el encuentro se podrá seguir por DSports en televisión por cable, por DGO, Disney+ Premium, Flow y DAZN en streaming y también a través de Paramount+, plataforma que transmitirá los 104 partidos del torneo.

El choque también se transmitirá gratis por Canal 5 en televisión abierta para todos los uruguayos. Antel TV lo mostrará gratis por streaming.

Cómo llegan Croacia y Ghana al partido

Croacia sostendrá su reputación de selección competitiva y habituada a rendir en escenarios grandes: fue subcampeona mundial en 2018 y obtuvo bronces en 1998 y 2022, con una escuela reconocida por la calidad de sus mediocampistas. En este torneo mostró capacidad ofensiva pese a la derrota ante Inglaterra, con goles de Martin Baturina y Petar Musa, y luego se ordenó para vencer a Panamá con tanto de Ante Budimir tras asistencia de Josip Stanišić.

Budimir de Croacia celebra un gol del Mundial 2026 ante Panamá en Toronto. Foto: EFE

Ghana, una de las selecciones africanas con más tradición, buscará sostener el impulso de una campaña sólida. Integrante de la CAF, construyó prestigio por sus éxitos juveniles, su peso en la Copa Africana de Naciones y aquel recordado recorrido hasta cuartos de final del Mundial 2010. En la actual edición todavía no recibió goles: superó a Panamá con Yirenkyi asistido por Brandon Thomas-Asante y después resistió ante Inglaterra en un empate sin tantos.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.