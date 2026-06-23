Dónde ver Colombia vs. RD Congo en vivo por el Mundial 2026: horario del partido y canales que lo transmiten

Colombia y RD Congo se enfrentarán el martes 23 de junio de 2026 a las 23:00 por el Grupo K del Mundial 2026 en el Estadio Akron, ubicado en Guadalajara, México.

El seleccionado colombiano llegará mejor perfilado después de vencer 3-1 a Uzbekistán en su estreno, con goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz. El equipo africano, en tanto, sumó un punto valioso en el 1-1 ante Portugal, partido en el que Yoane Wissa marcó el empate en el cierre del primer tiempo.

Con esos antecedentes inmediatos, Colombia buscará una victoria que lo deje bien encaminado en la zona, mientras que RD Congo tendrá la necesidad de volver a puntuar para sostener sus chances de clasificación. El cruce aparece como uno de los partidos relevantes de la jornada por el peso de los puntos en disputa.

Dónde ver el partido entre Colombia y RD Congo

Para quienes busquen dónde ver el partido desde Uruguay, el encuentro podrá seguirse por DSports en televisión por cable y por DGO vía streaming. Además, Paramount+ tendrá la transmisión de los 104 partidos del torneo. También se puede ver por Flow, DAZN y AUF.TV.

Cómo llegan Colombia y RD Congo al partido

Colombia llega con confianza luego de una presentación sólida ante Uzbekistán. En ese partido abrió el marcador Daniel Muñoz a los 40 minutos, asistido por Luis Díaz; luego, tras el empate de Abbosbek Fayzullaev, el propio Díaz puso el 2-1 a los 65 y Jaminton Campaz cerró el 3-1 en el tiempo agregado, con asistencia de Cucho Hernández.

Jugadores de la selección de fútbol de Colombia James Rodríguez y Daniel Muñoz celebrando un gol. Foto: Alfredo Estrella/AFP

RD Congo también dejó una señal competitiva en su debut. Portugal se adelantó a los 6 minutos por intermedio de Joao Neves, pero el equipo africano sostuvo el partido y encontró el 1-1 a los 45+5 con Yoane Wissa, asistido por Arthur Masuaku. En materia disciplinaria, Chancel Mbemba fue amonestado en ese encuentro.

En el historial registrado para este cruce no aparecen antecedentes entre ambas selecciones: son 0 partidos jugados, con 0 triunfos de Colombia, 0 victorias de RD Congo y 0 empates. Por eso, este duelo abrirá un capítulo nuevo en los enfrentamientos entre los dos equipos.

Colombia es una de las selecciones que representan a la Conmebol en este Mundial y suele identificarse con un fútbol técnico, de buen pie y generaciones de futbolistas de alto nivel. Su recorrido mundialista tuvo su punto más alto en Brasil 2014, cuando alcanzó los cuartos de final, y en su palmarés continental se destaca la Copa América obtenida en 2001.

RD Congo compite en la CAF y mantiene una presencia reconocida en el fútbol africano, con antecedentes importantes a nivel continental. Fue campeón de la Copa Africana de Naciones en 1968 y 1974, y llega a este torneo con el desafío de trasladar esa tradición competitiva a una fase de grupos exigente.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.