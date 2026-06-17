Dónde ver Canadá vs. Qatar por el Grupo B del Mundial 2026: hora del partido y canales que lo transmiten

La selección local de Canadá se medirá con Qatar el jueves 18 de junio de 2026 a las 19:00 horas por el Grupo B del Mundial 2026, en el BC Place de Vancouver, Canadá.

El cruce tendrá valor inmediato para la tabla ya que ambos igualaron en el partido inicial: el anfitrión buscará hacerse fuerte ante su público y sumar puntos en su camino dentro de la serie, mientras que el equipo asiático intentará dar un golpe que lo deje bien perfilado en una zona exigente.

Dónde ver el partido entre Canadá y Qatar

En cuanto a dónde ver el partido desde Uruguay, el encuentro irá por DSports en televisión por cable y también estará disponible en DGO vía streaming. Además, Paramount+ transmitirá los 104 partidos del torneo, por lo que será otra opción para seguir la Copa del Mundo en vivo.

Otras opciones para ver el encuentro en vivo son Flow, DAZN y AUF.TV.

Cómo llegan Canadá y Qatar a la segunda fecha del Grupo B

Los canadienses vienen de lograr un empate en su debut frente a Bosnia y Herzegovina por 1-1, mientras que la selección qatarí logró robarle un empate a Suiza por ese mismo resultado.

Así están las posiciones del Grupo B del Mundial 2026:

En el historial entre ambas selecciones figura un solo partido: Canadá ganó ese encuentro, Qatar no tiene victorias y no se registraron empates. En materia de enfrentamientos, el saldo de goles es de 2-0 a favor del conjunto norteamericano.

Canadá compite en Concacaf y llega a esta copa con la motivación adicional de jugar en casa. Su recorrido internacional tiene como hitos los títulos regionales de 1985 y 2000, además de una antigua medalla de oro olímpica conseguida en 1904, aunque su historia mundialista todavía busca consolidarse. Los de la hoja del árbol de arce todavía no saben lo que es ganar en una Copa del Mundo.

Formación de la selección de fútbol de Canadá en su debut en el Mundial. Foto: Cole Burston/AFP



Qatar, representante de la AFC, vivió su estreno mundialista en 2022 como anfitrión y no pasó la fase de grupos, pero en Asia se afirmó como una selección de peso tras ganar dos Copas Asiáticas consecutivas. Ese crecimiento le da un contexto competitivo distinto para afrontar un duelo en el que el antecedente favorece al local.

Con el respaldo de su gente y el antecedente a favor, Canadá procurará imponer condiciones ante un rival que buscará competir desde la posesión y sostenerse en el orden. Para los dos, sumar será clave en la pelea por avanzar en el Grupo B.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.