Dónde ver Bélgica vs. Senegal en vivo hoy 1º de julio por el Mundial 2026: canales de TV y online

Bélgica y Senegal jugarán este miércoles 1º de julio de 2026 desde la hora 17:00, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en el Estadio Seattle, Estados Unidos.

El cruce llega con realidades distintas. Los Diablos Rojos sostienen un recorrido competitivo, sin derrotas y con una reacción ofensiva marcada después de partidos cerrados, mientras que los senegaleses alternaron golpes duros ante rivales exigentes con una respuesta contundente que los mantiene con argumentos para ilusionarse.

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El partido podrá verse por DSports en televisión por cable. En streaming, la cobertura estará disponible a través de DGO, Paramount+, DAZN o Flow, según la disponibilidad de cada servicio y región.

Pape Gueye festeja uno de sus goles para Senegal ante Irak por el Mundial 2026. Foto: AFP

Bélgica invicta y Senegal con respuesta goleadora: así llegan al partido

El recorrido belga empezó con un empate 1-1 ante Egipto: Emam Ashour abrió el marcador a los 19 minutos, tras asistencia de Mohamed Salah, y la igualdad llegó a los 66 por un gol en contra de Mohamed Hany. Luego, Bélgica empató 0-0 con Irán en un partido condicionado por la expulsión de Nathan Ngoy a los 66 minutos, y más tarde encontró su mejor versión en el 5-1 ante Nueva Zelanda, con doblete de Leandro Trossard, goles de Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Alexis Saelemaekers.

Thomas Meunier en el partido entre Bélgica e Irán durante el partido por el Mundial. Foto: AFP.

Senegal, por su parte, cayó 3-1 ante Francia en un encuentro que se abrió tarde, con dos goles de Kylian Mbappé y uno de Bradley Barcola; Ibrahim M'Baye descontó en el tiempo agregado. Después perdió 3-2 con Noruega pese al doblete de Ismaïla Sarr, en un partido marcado por los goles de Marcus Pedersen y Erling Haaland. Su reacción fue fuerte: goleó 5-0 a Irak con tantos de Habib Diarra, Ismaïla Sarr, Pape Gueye por duplicado e Iliman Ndiaye, en una noche en la que la roja temprana a Rebin Sulaka condicionó a su rival.

Por nombres y recorrido, Bélgica sigue cargando con el peso de una selección europea de amplia trayectoria mundialista y futbolistas acostumbrados al primer nivel, con De Bruyne, Lukaku y Trossard como referencias de jerarquía. Senegal representa a una potencia africana moderna, física y vertical, que ya no llega a estas citas como sorpresa sino como un equipo capaz de competir desde la intensidad y el desequilibrio de jugadores como Sarr, Gueye, Ndiaye y Nicolas Jackson.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.