Dónde ver Austria vs. Jordania por el Grupo J del Mundial 2026: hora del partido y canales que lo transmiten

En el Mundial 2026, Austria y Jordania se enfrentarán el miércoles 17 de junio de 2026 a las 01:00 horas por el Grupo J en el Levi's Stadium, ubicado en Santa Clara, Estados Unidos.

El cruce marcará la presentación de las dos selecciones en la zona, por lo que el margen de error será reducido desde el arranque. En un grupo corto, sumar en el estreno puede resultar clave para encarar con otro impulso el resto de la fase.

Dónde ver el partido entre Austria y Jordania

Desde Uruguay, el partido se podrá seguir por DSports en televisión por cable, a través de DGO en streaming y también por Paramount+, plataforma que transmitirá los 104 partidos del torneo. También estará disponible por Flow, DAZN y AUF.TV.

Tradición mundialista de Austria y Jordania

El historial entre ambas selecciones no registra partidos previos según los datos disponibles, por lo que será un choque inédito en las Copas del Mundo.

Austria llega como representante de la UEFA y con una tradición mundialista marcada por su mejor campaña, el tercer puesto obtenido en 1954. Jordania, integrante de la AFC, arriba a esta cita con el impulso de una selección competitiva en Asia Occidental y con el valor histórico de disputar su primera Copa del Mundo en 2026.

Selección de Jordania. MOHAMED ALI/EFE

Ese contraste le agrega atractivo al partido: Austria intentará apoyarse en su recorrido europeo y Jordania buscará trasladar su crecimiento regional a un escenario global. Para los dos, el estreno será una oportunidad directa de empezar a construir su camino en la fase de grupos.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.