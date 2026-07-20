Biógrafo de Lionel Scaloni con En Clave País: el futuro del DT y la frase de Tabárez que lo marcó para siempre

La selección de Argentina no pudo repetir la conquista de Qatar 2022 y tras perder la final del Mundial 2026 con la selección de España por 1 a 0, en la vecina orilla se mira con especial atención el futuro del entrenador Lionel Scaloni, quien se retiró entre lágrimas de la conferencia de prensa del domingo en Nueva Jersey.

En una nueva edición de “En Clave País”, Diego Borinsky, periodista argentino de larga trayectoria que escribió la biografía de Scaloni y la llevó a un libro muy exitoso, habló acerca del futuro del técnico de 48 años nacido en Pujato y de cómo asimilará el fútbol argentino esta caída en la final de la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos.

“Estamos asimilando la derrota por más que no hay reproches y por más que en el último partido no se vio la selección habitual. El desgaste, los lesionados, tener que sacar a los dos centrales, ante un gran equipo como España que fue un justo campeón, sin dudas”, comenzó analizando Borinsky.

Pero el periodista y escritor también recordó un hecho particular de la selección campeona del mundo: “Ojo que empezó empatando con Cabo Verde y los querían matar a todos. Los titulares los recuerdo: eran de papelón para arriba. A Scaloni le preguntaron en conferencia de prensa y dijo que España mereció ganar ampliamente y que Vozinha fue la figura. Pero después vimos que Cabo Verde no era tan fácil…”.

Consultado por si tuvo chance de hablar con Lionel Sclaoni tras la final del Mundial 2026, Diego Borinsky fue tajante: “No, no. A él no le gusta usar mucho el teléfono y que lo molesten con WhatsApp, de hecho saca el WhatsApp en la Copa del Mundo. Yo le mandé un mensaje y vi que no entraba y era por eso. Saca la aplicación para que no lo vuelvan loco. Fue el único que habló ayer y lo hizo en un estado de emoción violenta. Le preguntaron cuál va a ser su futuro y en vez de decir no es momento para hablar, es tan sincero, tan auténtico y tan geniudo que no pudo y se largó a llorar ahí, se quebró y luego más tranquilo en zona mixta dijo que hasta diciembre tiene contrato y después seguramente corte”.

“Da la sensación de que se va a ir, no fue terminante pero dijo seguramente corte. Deja una puerta abierta. Ya dos veces dijo que se iba y estuvo muy cerca de irse, yo la cuento en el libro, y se quedó. Ocho años son un montón, 104 partidos, el ciclo más exitoso en la historia, un mundial, dos Copas América, 36 partidos sin perder, la Finalísima, es una animalada, ¿no?”, agregó.

Lionel Scaloni, entrenador de la selección de Argentina. Foto: AFP.

Borinsky, que también escribió otras biografías como las de Matías Almeyda, Marcelo Gallardo y Andrés D’Alessandro, remarcó: “Yo pensé que iba a seguir, más que nada porque el Mundial que viene se hace entre comillas en Argentina, Uruguay y Paraguay, en principio un partido pero yo creo que van a ser tres, todo una fase de grupos en cada país porque creo que nos vamos a ir a un Mundial de 64 equipos y pensé que iba a ser un incentivo. Además, él vive en Mallorca, su mujer es de ahí y por eso se quedó a vivir ahí y va a andar en bici todos los días, lleva a los chicos al fútbol, cuando hay fecha FIFA o Eliminatorias viene unos días y se vuelve. Es mucho más saludable que la picadora de carne de ser técnico de un equipo que no sabes qué ciudad te toca. Pero ayer abrió la puerta de salida y dijo que seguramente corte en diciembre. Está más para irse que para quedarse. No fue terminante pero no es fácil arrancar un nuevo ciclo porque se le va Messi, se le va Otamendi, seguramente De Paul y habrá que ver qué ganas tiene y qué ganas tienen los colaboradores”.

El periodista y escritor también habló de la buena relación de Lionel Scaloni con Uruguay y recordó una frase que el maestro Oscar Washington Tabárez en un amistoso entre ambas selecciones disputado en Israel en 2019: “Tiene mucho vínculo y aprecio por los uruguayos. Él recordó hace poco que Fernando Muslera se quedó a dormir en su casa cuando recién llegó a Lazio. Y también recuerda mucho una frase del maestro Tabárez en 2019 cuando juegan un amistoso en Israel que terminó 2-2, termina el partido, porque Scaloni no había dirigido nada antes de agarrar la selección; solo un grupo de chicos en Mallorca para validar su título de técnico. Lo fue a saludar a Tabárez y dice que le dijo ‘usted cuando le digan que no tiene experiencia, diga que tiene vivencias que eso es lo más importante’. Y eso lo remarcó varias veces en conferencias”.