Bélgica vs. Egipto por el Grupo G del Mundial 2026: horario y dónde ver el partido en vivo

Bélgica y Egipto jugarán el lunes 15 de junio de 2026 por el Grupo G del Mundial 2026 en el Lumen Field, ubicado en Seattle, Estados Unidos. El encuentro empezará las 16:00 horas.

La etapa de grupos suele dejar poco margen para la especulación y ambos seleccionados buscarán sumar puntos desde el arranque para posicionarse mejor en una serie que promete máxima exigencia.

Dónde ver el partido entre Bélgica y Egipto

Desde Uruguay, dónde ver el partido será una de las búsquedas centrales de los hinchas: la transmisión estará disponible por DSports, DSports 2 en televisión por cable, por DGO, DAZN, Flow Sports y AUF.TV vía streaming y también por Paramount+, plataforma que transmitirá los 104 partidos del torneo.

Historial de enfrentamientos entre Bélgica y Egipto

En el historial de enfrentamientos entre ambas selecciones se registran cuatro partidos: Egipto ganó tres, Bélgica se impuso en uno y no hubo empates.

Bélgica llega como una selección de tradición europea que tuvo su punto más alto reciente con la generación que alcanzó el tercer puesto en Rusia 2018. Los Diablos Rojos se consolidaron durante años entre los equipos más fuertes del ranking FIFA, impulsados por futbolistas de élite y una identidad ofensiva reconocida. Ahora, ya con un plantel renovado, buscará mantenerse relevante.

Romelu Lukaku jugando para Bélgica. DAVID W CERNY

Egipto, por su parte, es una potencia histórica del fútbol africano: domina el palmarés de la Copa Africana de Naciones con siete títulos, aunque su recorrido mundialista ha sido más acotado. Su mejor antecedente en una Copa del Mundo se remonta a 1934, cuando en su primera participación avanzó hasta octavos de final.

Ese contraste entre presente europeo, peso africano e historial favorable a Egipto le agrega interés a un partido que puede marcar el rumbo inicial de la serie. Para Bélgica será una oportunidad de empezar con autoridad; para Egipto, de sostener su ventaja estadística ante un rival de jerarquía.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.