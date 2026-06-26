Así quedó la tabla de posiciones del Grupo D del Mundial 2026 este jueves 25 de junio

El Grupo D del Mundial 2026 definió a sus clasificados a los dieciseisavos de final este jueves 25 de junio de 2026. La zona estaba conformada por el anfitrión Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía.

Así terminó la tabla de posiciones del Grupo D después de los enfrentamientos de Estados Unidos vs. Turquía y Paraguay vs. Australia:

Turquía derrotó 3 a 2 a Estados Unidos, mientras que Paraguay y Australia empataron 0 a 0.

Con estos resultados, Estados Unidos quedó como ganador del grupo D con 6 puntos. Le siguen Australia y Paraguay con 4 y cierra Turquía con 3 unidades.

Los dirigidos por el argentino Mauricio Pochettino habían llegado a la fecha 3 del Grupo D con la tranquilidad de haber ganado su zona antes de enfrentar a Turquía. Solo Estados Unidos, Argentina, México y Alemania lograron confirmar el liderato en sus grupos antes de la última fecha.

El equipo de las barras y las estrellas marcó el camino desde el inicio, goleando a Paraguay 4-1. En la segunda fecha, volvió a mostrar su poderío derrotando con autoridad a la selección australiana y alcanzando los seis puntos. Para su rival en esta tercera fecha, Turquía, la realidad fue completamente opuesta. Los turcos llegaron a disputar el último partido de la fase de grupos con su eliminación ya confirmada, luego de ser derrotados por Australia (2-0) y Paraguay (1-0).

Estados Unidos ha demostrado tener un gran presente de la mano de Pochettino, con grandes referentes futbolísticos como Christian Pulisic, Folarin Balogun, Giovanni Reyna y Sergiño Dest. Sin embargo, lo más destacable del conjunto norteamericano ha sido su juego colectivo y velocidad en la elaboración de jugadas en el ataque.

Mauricio Pochettino, director técnico de Estados Unidos. Foto: AFP.

¿Cómo se definen los cruces de dieciseisavos de final?

El rival de Estados Unidos en dieciseisavos de final será el mejor tercero de uno de los grupos B, E, F, I o J. Esto se define a través de una tabla producida de antemano por la FIFA, que prevé 495 posibles combinaciones de enfrentamientos.

Para los fijar los enfrentamientos de dieciseisavos de final, la FIFA ya tiene definido cuáles serán las selecciones que se medirán con los mejores terceros del torneo:

Ganador del Grupo A: México (se enfrenta al mejor tercero proveniente de uno de estos grupos: C, E, F, H o I)

Ganador del Grupo B: Suiza (se enfrenta al mejor tercero proveniente de uno de estos grupos: E, F, G, I o J)

Ganador del Grupo D: Estados Unidos (se enfrenta al mejor tercero proveniente de uno de estos grupos: B, E, F, I o J)

Ganador del Grupo E: Alemania (se enfrenta al mejor tercero proveniente de uno de estos grupos: A, B, C, D o F)

Ganador del Grupo G (se enfrenta al mejor tercero proveniente de uno de estos grupos: A, E, H, I o J)

Ganador del Grupo I (se enfrenta al mejor tercero proveniente de uno de estos grupos: C, D, F, G o H)

Ganador del Grupo K (se enfrenta al mejor tercero proveniente de uno de estos grupos: D, E, I, J o L)

Ganador del Grupo L (se enfrenta al mejor tercero proveniente de uno de estos grupos: E, H, I, J o K)

En tanto, el líder del Grupo C (Brasil) irá ante el segundo del Grupo F, el ganador del Grupo F se enfrentará al segundo del Grupo C, el primero del Grupo H se enfrentará al segundo del J, y el ganador del Grupo J (Argentina) jugará con el segundo del Grupo H.