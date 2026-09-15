Una marea azul en Montevideo provocada por ocho mil personas: así fue la carrera de la Fundación Pérez Scremini

Más de 8.000 personas participaron del pasado domingo de una nueva edición de la 5K/10K Pérez Scremini en Montevideo, organizada por la Fundación Pérez Scremini junto a la Agrupación de Atletas del Uruguay (AAU), una convocatoria histórica que la posiciona como la carrera más grande del país.

A pesar del frío, desde temprano se vivió un verdadero ambiente de fiesta, alegría y encuentro. Pacientes y sus familias, voluntarios, funcionarios, empresas, clubes, colegios y público en general compartieron una mañana marcada por la emoción y el compromiso.

Uno de los momentos más especiales se vivió antes de la largada con la Pasarela de los Valientes, cuando pacientes y familias de la Fundación atravesaron el corredor formado por miles de participantes y recibieron su aplauso y cariño. La música y la alegría también acompañaron los recorridos, con la Cuareim 1080, Musimóvil, una violinista y Luciano, paciente de la Fundación, tocando la batería en distintos puntos del circuito.

La jornada también pudo seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Fundación Pérez Scremini. El streaming reunió testimonios de funcionarios, pacientes, familias, participantes e integrantes de la Comisión Directiva, además de historias de personas que han pasado por la Fundación o se han movilizado por la causa. Entre ellas, la de Franquito, quien recorrió Uruguay de punta a punta pateando una pelota para apoyar y dar visibilidad a la Pérez Scremini.

La carrera fue posible gracias al compromiso de una enorme comunidad. Empresas sponsors y organizaciones aliadas acompañaron con activaciones y equipos de voluntariado corporativo, mientras que numerosas empresas, clubes, colegios y organizaciones se sumaron con sus propios equipos.

