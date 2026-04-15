Tiene 12 años y ganó las tres mejores carreras del raid en “algo sin precedente”: la vida de Valentina Silvera

Valentina Silvera tiene 12 años. Vive en la ciudad de José Batlle y Ordóñez —en el departamento de Lavalleja— va al Liceo, aunque su nombre comienza a ser conocido y a tener preponderancia en el mundo del Raid Hípico uruguayo por un semejante logro: ganar las tres carreras más importantes de esta competencia en Uruguay. “Realmente, para lo que estamos acostumbrados, es algo sin precedente”, señaló Leonardo Silvera, su padre. Porque nunca un niño o niña ganó, de forma consecutiva, estas tres carreras.

“En el caso puntual de Valentina ganó y tiene la particularidad de ser muy joven porque con 12 años, ya que ganó desde el año pasado las tres carreras más largas del raid”, le confesó Leonardo a Ovación. “El año pasado ganó en Santa Clara con 11 años la carrera más dura con 115 kilómetros de distancia con su actual caballo y en octubre ganó la carrera más legendaria dentro del raid uruguayo y fue en Sarandí Grande, el Raid Batalla con 115 kilómetros, ahora corre la otra carrera en Sarandí Grande sobre 100 kilómetros de otro club afiliado a la Federación Ecuestre del Uruguay que es el Club Social Deportivo Sarandí. Lógicamente la trascendencia se genera porque tiene 12 años, pesa 42 kilos y corre con mayores”, detalló.

Leonardo le detalló a Ovación que la “edad mínima para participar en estas competencias son 11 años y se debe tener un permiso del INAU (Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay)”. “Por eso corre con los grandes, el año pasado le ganó en Santa Clara al campeón nacional de la temporada y volvió a ganarle en Sarandí Grande con el mismo caballos. Y eso ha generado un poco más de trascendencia con respecto a lo que consiguió esta gurisa. Si bien es cierto que tiene un buen caballo, ella a puesto y mucho para estos logros”, añadió.

En ese contexto, Leonardo —que es veterinario y de larga trayectoria en el mundo del raid al criar y cuidar caballos para esta competencia— confesó que al caballo de su hija, que se llama Vuelo Pedro, lo “cuidan como un integrante más de la familia”.

Una familia dedicada al raid

Valentina Silvera. Foto: gentileza.

Valentina no solo está ligada al raid por su amor a los caballos y por su padre, sino también por su madre, Mónica del Puerto. Ella supo correr y ganar varias carreras en esta disciplina hípica. “Tiene bruta carrera”, confesó Leonardo Silvera sobre su esposa.

Silvera ya tenía dos hijas de su anterior matrimonio cuando decidió casarse con Del Puerto. En tanto que Del Puerto poseía un hijo, Juan Martín Vega, fruto de otra relación. Aunque lo destacado de esto es que la familia festejó por partida doble el pasado fin de semana, ya que Valentina y Juan Martín trajeron títulos a sus pueblos.

“Juan Martín ganó un raid en Cerro Largo sobre 80 kilómetros. Ha sido una fiesta en el pueblo y bruto reconocimiento porque nunca se dio en la historia que hermanos ganaran un raid a la vez”, manifestó Silvera.