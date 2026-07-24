Thomas Silva Coussán vuelve al ruedo y compartirá pelotón con Eric Fagúndez en dos clásicas en España

Se están por cumplir dos meses desde la última etapa de un Giro de Italia inolvidable para Uruguay por la brillante carrera que se mandó Thomas Silva Coussán, con una victoria de etapa, tres días con la Maglia Rosa, varios podios y top-10, y un destacadísimo tercer puesto general en la clasificación por puntos de la regularidad.

Desde entonces el uruguayo que defiende al XDS Astana Team no ha vuelto a competir para tomarse un descanso necesario, tras un inicio de temporada exigente y bien cargado de carreras importantes. Pero la espera terminó: este fin de semana, Silva vuelve al ruedo con dos clásicas en el norte de España, donde compartirá pelotón con Eric Fagúndez el otro uruguayo que compite a nivel profesional para el Burgos Burpellet BH.

El sábado es la Clásica de Ordizia, una clásica de 167 kilómetros y perfil de media montaña. Su recorrido es similar todos los años: cinco vueltas a un circuito de unos 30 kilómetros, con inicio y final en Villafranca de Ordicia. Incluye el paso por los altos de Abalcisqueta y Alzo, donde suben un puerto de tercera categoría ubicado a unos 10 kilómetros de la llegada a Ordizia.

Cabe recordar que las carreras de media montaña son las que mejor se adaptan a las características de Silva como ciclista, ya que las subidas cortas sirven como primer filtro para achicar el pelotón y el uruguayo tiene una punta de velocidad competitiva frente a los que logran superar ese tipo de ascensos. No obstante, no tiene ritmo de competición porque justamente recién está volviendo.

Por otro lado, Fagúndez viene de conseguir un destacado cuarto puesto en la general del Tour of Magnificent Qinghai, una carrera en China, de cinco seis etapas entre montañas.

Asimismo, el domingo van a correr la popular Clásica a Castilla y León, también en el norte español, de 191 kilómetros y con perfil de media montaña.

Eric Fagúndez del Burgos en el Tour de Flandes 2026. Foto: Sprint Cycling

El siguiente gran desafío de Thomas Silva será la mítica Clásica San Sebastián (222 km), de nivel UCI WorldTour, es decir contra los mejores.

Lo próximo para Eric Fagúndez será la Vuelta a Burgos (2.Pro), carrera de cinco etapas en España, de nivel UCI Pro Series (segundo nivel de importancia).

En el horizonte, un importante objetivo marcado para los dos pedalistas celestes es llegar en buena forma a setiembre, para disputar los Juegos Odesur primero y días más tarde el Mundial de Ciclismo en Canadá.