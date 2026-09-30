La brillante e histórica actuación de Uruguay en los Juegos Odesur vuelve a poner arriba de la mesa un tema que a todos nos inquieta y a pocos interpela como la escasa inversión que el país hace en el deporte.

Y lamentablemente no es novedad porque cuando los eventos del ciclo olímpico aparecen en escena, la gente exige resultados y critica a los atletas que dejan todo para defender a la Celeste con escaso apoyo.

Solo hizo falta recorrer las sedes de Rosario, Santa Fe y Rafaela para comprobar, una vez más, lo lejos que estamos en infraestructura deportiva. Como dato, Uruguay es hasta ahora el único país de Sudamérica que jamás organizó los Juegos Odesur. Duele y preocupa, pero es la realidad.

Una realidad que toca de cerca a los deportistas, esos que planifican su vida entorno a su disciplina, los que luchan, la pelean y se entrenan en otro país para progresar. Esos son los que una vez más levantaron la mano con una cosecha histórica de medallas en Santa Fe con 17 de oro, 14 de plata y 23 de bronce. Por todo esto, Uruguay se debe una discusión en serio para repensar el deporte de alto rendimiento que no solo genera ídolos y medallas sino también valores y ejemplos a seguir.

Así que no jodan, inviertan en el deporte que el retorno está asegurado. Solo faltan las ganas y políticas serias para crecer.