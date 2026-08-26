Mundial de Remo 2026: Felipe Klüver defenderá su título y Nicole Yarzón también está en la final

Más de 850 remeros de 60 países están compitiendo en el Mundial de Remo de Ámsterdam 2026 y los uruguayos están haciendo un excelente papel. Felipe Klüver, que defiende su título de campeón en Single Sculls de peso ligero, se clasificó a la final y también lo hizo en el individual femenino Nicole Yarzón.

Además, ambos competirán en el doble par mixto el sábado 29 a las 11:17, hora uruguaya, en la primera vez que uruguayo tendrá una dupla participando en esta modalidad en un campeonato del mundo.

Los dos atletas debutaron el pasado lunes, Klüever ganó su regata y Yarzón terminó en la séptima posición. Ambos pasaron así a las semifinales que les dieron lugar a la final de este jueves 27 de agosto. Klüver, que defiende el título mundial, largará a las 11:41 mientras que Yarzón lo hará a las 12:00. Uruguay tiene grandes chances de conseguir una medalla en el Mundial.

Nicole Yarzón en el Mundial de remo de Ámsterdam 2026. Foto: World Rowing

Bruno Cetraro el otro gran referente del remo uruguayo, también está participando. “Quiero mandarles un saludo muy grande a todos, agradecerles por el apoyo y contarles que hoy dimos un pasito más, estamos clasificados para los cuartos de final y vamos a seguir luchando”, manifestó el remero que el próximo viernes 28, desde las 8:37, buscará un lugar en la semifinal de Single Sculls abierto.

Desde que Bruno Cetraro y Felipe Klüver terminaron sextos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, hubo un antes y un después en una generación de remeros uruguayos que sigue creciendo y representando a nivel mundial. Klüver fue campeón mundial Sub 23 y senior y Cetraro terminó sexto en el Mundial de Shanghai 2025.