La uruguaya campeona mundial Marilyn Contín sumó otro título en el histórico estreno del Bare Knuckle en Uruguay

La uruguaya Marilyn Contín volvió a demostrar su gran presente en los deportes de combate al conseguir una nueva victoria, esta vez en el histórico desembarco del Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) en Uruguay, la organización de boxeo a puño limpio más importante del mundo. El evento se llevó a cabo este sábado en el Antel Arena, que recibió por primera vez una cartelera de esta disciplina, marcando además el estreno del BKFC en Sudamérica.

Contín derrotó por decisión unánime a la argentina Gisela Luna en uno de los combates femeninos de la velada, ratificando el excelente momento que atraviesa su carrera deportiva.

La victoria llega apenas unos meses después de haber alcanzado uno de los mayores logros de su trayectoria: la obtención del título mundial WKF de K1 en la división de hasta 60 kilogramos, tras vencer a la chilena Jacqueline Ayala por decisión unánime en el gimnasio Sergio Matto de Canelones.

El evento tuvo como principal atractivo la presencia del uruguayo Gastón "Tonga" Reyno, quien encabezó una cartelera que significó un antes y un después para los deportes de combate en el país. La llegada del BKFC a Montevideo representó el primer espectáculo oficial de la empresa en territorio sudamericano, luego de años de expansión internacional.

Con este nuevo triunfo, Marilyn Contín continúa consolidándose como una de las máximas referentes uruguayas de los deportes de contacto. Tras conquistar el cinturón mundial de K1, ahora también dejó su huella en una noche histórica para el bare knuckle en Uruguay, ampliando un palmarés que no deja de crecer.

Foto: Leonardo Mainé

Bare Knuckle: cuándo surgió el deporte y cuáles son sus reglas

David Feldman, ex boxeador profesional, lanzó BKFC en agosto de 2011. Feldman ha promovido más de 300 eventos de boxeo profesional y artes marciales mixtas, presentando peleadores como Roy Jones Jr., Larry Holmes, Danny Garcia y muchos otros peleadores de primer nivel.

La principal regla que diferencia a esta disciplina de otros deportes de combate es que los peleadores no usan guantes, por lo que los golpes suelen ser mucho más lesivos y peligrosos tanto para quien recibe el golpe, como para quien golpea.

A diferencia de lo que pasa por ejemplo en la UFC donde los rounds son de cinco minutos cada uno, en el bare knuckle estos son mucho más cortos y duran dos minutos. Sobre las ventajas de estos parámetros, en junio de este año Reyno aseguraba a El País: "En el boxeo tradicional los peleadores se estudian mucho y eso, para algunos espectadores, puede resultar aburrido. En el boxeo a puño limpio eso no pasa. Son rounds de dos minutos y hay acción constante. Hay más caídas, más cortes y más sangre".

Los peleadores, que pueden ser ex luchadores de MMA, Вохео, Kickboxing o Muay Thai, además de otros peleadores prometedores, comienzan el combate parados en el centro del ring, con el objetivo de asegurar el intercambio desde el primer momento.