Gastón Reyno palpita su histórica pelea en Uruguay: “Tengo el corazón lleno por el cariño de la gente"

Gastón “Tonga” Reyno ya tiene todo listo para protagonizar este sábado una noche histórica para el deporte de combate en Uruguay. El peleador uruguayo será la figura principal del evento que marcará el desembarco por primera vez en Sudamérica del Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), la organización estadounidense de boxeo a puño limpio, que tendrá su estreno continental en el Antel Arena.

Luego de superar el pesaje oficial realizado este viernes, Reyno volvió a referirse a la expectativa que genera la velada y, especialmente, a la posibilidad de competir ante su gente. El uruguayo, que habitualmente desarrolla su carrera en el exterior, se mostró emocionado por el respaldo que ha recibido en los últimos días y por el ambiente que espera encontrar en el escenario del Parque Batlle.

“Tengo el corazón lleno de recibir el cariño de los uruguayos en la calle, me imagino que el Antel Arena va a ser una locura”, expresó el peleador luego de cumplir con el último requisito previo a su combate.

Reyno enfrentará al estadounidense Josh Krejci en el combate estelar de una cartelera que contará con once peleas y que comenzará a las 20:00 horas. El duelo será, además, una nueva oportunidad para que el uruguayo siga construyendo su historia dentro de una disciplina que se caracteriza por la ausencia de guantes y por el impacto directo de los golpes.

El “Tonga” llega al combate con un récord de tres victorias en sus tres presentaciones dentro del bare knuckle y buscará mantener su invicto en una noche que tendrá un significado especial. Más allá del desafío deportivo, la pelea representará su primera presentación en Uruguay dentro de esta modalidad y lo hará como protagonista central de un evento que pretende abrirle las puertas de Sudamérica a una de las organizaciones de combate que más ha crecido en los últimos años.

Quedan pocas entradas y el Antel Arena preparado para recibir una noche inédita, Reyno espera que el público uruguayo sea uno de los grandes protagonistas. El peleador ya cumplió con el pesaje y ahora solo resta subir al ring para enfrentar a Krejci y buscar una nueva victoria en el bare knuckle, esta vez ante su gente.

Las entradas para el evento se encuentran disponibles a través de Tickantel con un valor que va desde los $1.900 (los tickets de $1.200 ya están agotados) a los $35.000 pesos uruguayos.

Gastón Reyno y Josh Krejci en un combate de Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC).

Bare Knuckle: cuándo surgió el deporte y cuáles son sus reglas

David Feldman, ex boxeador profesional, lanzó BKFC en agosto de 2011. Feldman ha promovido más de 300 eventos de boxeo profesional y artes marciales mixtas, presentando peleadores como Roy Jones Jr., Larry Holmes, Danny Garcia y muchos otros peleadores de primer nivel.

La principal regla que diferencia a esta disciplina de otros deportes de combate es que los peleadores no usan guantes, por lo que los golpes suelen ser mucho más lesivos y peligrosos tanto para quien recibe el golpe, como para quien golpea.

A diferencia de lo que pasa por ejemplo en la UFC donde los rounds son de cinco minutos cada uno, en el bare knuckle estos son mucho más cortos y duran dos minutos. Sobre las ventajas de estos parámetros, en junio de este año Reyno aseguraba a El País: "En el boxeo tradicional los peleadores se estudian mucho y eso, para algunos espectadores, puede resultar aburrido. En el boxeo a puño limpio eso no pasa. Son rounds de dos minutos y hay acción constante. Hay más caídas, más cortes y más sangre".

Los peleadores, que pueden ser ex luchadores de MMA, Вохео, Kickboxing o Muay Thai, además de otros peleadores prometedores, comienzan el combate parados en el centro del ring, con el objetivo de asegurar el intercambio desde el primer momento.