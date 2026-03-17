Dónde ver la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 entre Venezuela y Estados Unidos hoy martes 17 de marzo

Este martes 17 de marzo de 2026 se disputará la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 (WBC, por sus siglas en inglés) entre Venezuela y Estados Unidos el LoanDepot Park, en Miami, Florida. El juego definitorio comenzará a las 8:00 p.m. (hora del Este de los Estados Unidos), 9:00 p.m. de Uruguay.

La novena venezolana viene de derrotar en semifinales a Italia 4 a 2, mientras que el anfitrión de esta competencia, EE.UU., clasificó tras dejar por el camino a República Dominicana por 2 carreras a 1. Es la primera final del Clásico Mundial que disputará Venezuela en su historia.

Dónde ver la final del Clásico Mundial de Béisbol: EE.UU. vs. Venezuela

Según MLB, el juego por el campeonato está programado con transmisión principal por FOX.

Según la guía “Bracket, schedule, how to watch 2026 World Baseball Classic” de MLB, la final se verá en Estados Unidos por:



FOX (señal nacional, en inglés).

FOX Deportes (transmisión en español, donde esté disponible).

En su resumen de programación, MLB lo presenta de manera directa: “8 p.m.: Venezuela vs. USA, FOX”, como único partido del día en el cierre del WBC 2026.

En América Latina, la final del Clásico Mundial de Béisbol se podrá ver a través de servicios de suscripción como Beisbol Play y Disney+ junto a ESPN.

Venezuela va por su primer título del Clásico Mundial de Béisbol

Con una vibrante remontada, Venezuela derrotó este lunes 4x2 a la invicta Italia en Miami y se clasificó a su primera final del WBC, donde le espera un duelo de alta tensión ante el anfitrión, Estados Unidos.

La Vinotinto, que estuvo dos carreras abajo hasta la cuarta entrada, recortó distancia con un jonrón de Eugenio Suárez y culminó la remontada con tres anotaciones seguidas en la séptima entrada que desataron el júbilo de los 35.000 aficionados presentes en el loanDepot Park.

Venezuela, cuyo mejor resultado era un tercer lugar en 2009, enfrentará el martes en la final al Team USA, en el contexto de las espinosas relaciones entre ambos gobiernos tras la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.

Venezuela celebrando su clasificación a la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Foto: Megan Briggs/AFP.

"Mi país necesita esa victoria mañana", recalcó Ronald Acuña Jr., líder de la novena venezolana e impulsor de la remontada. "Estados Unidos tiene un gran equipo y nosotros también, veremos que pasa mañana".

La reacción venezolana acabó con el torneo de ensueño de Italia, que se metió para sorpresa de todos en semifinales con un plantel integrado casi completamente por peloteros nacidos en Estados Unidos y dirigido por un mánager venezolano, Francisco Cervelli.

Ese triunfo le dio a la Vinotinto su primera clasificación olímpica, para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, pero no sació la ambición de un equipo repleto de figuras All-Star de las Grandes Ligas.

Por su parte, Estados Unidos buscará defender la localía este martes luego de haber vencido a República Dominicana este domingo.

La única vez que la novena estadounidense ganó el Clásico Mundial fue en 2017. También llegó a la final en 2023 pero cayó con Japón en esa ocasión.

Con información de La Nación/GDA y AFP