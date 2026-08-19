"Y la nena": el día que Mariano Closs confundió a Leandro Paredes con una niña durante la Libertadores 2004.

Leandro Paredes es hoy uno de los futbolistas más reconocidos de Argentina. Campeón del mundo en Qatar 2022, referente de la selección de Argentina y figura de Boca Juniors, el mediocampista construyó durante los últimos años una carrera que lo llevó por algunos de los clubes más importantes de Europa.

Pero hubo un tiempo en el que Paredes era simplemente un niño que soñaba con llegar a Primera. Y una vieja transmisión de Mariano Closs volvió a recordarlo. En las últimas horas comenzó a circular nuevamente en redes sociales un fragmento de una transmisión de la Copa Libertadores 2004 en la que el reconocido relator argentino protagoniza una particular confusión: al ver a un pequeño Paredes entre los juveniles de Boca, lo identificó como una niña.

El video corresponde a la época en la que Paredes todavía transitaba sus primeros años en las divisiones formativas del Xeneize. Tenía apenas nueve años y todavía estaba muy lejos de convertirse en el futbolista que terminaría siendo. La escena adquiere otra dimensión con el paso del tiempo. Aquel niño que aparecía fugazmente en una transmisión televisiva terminaría debutando en la Primera de Boca en 2010, con apenas 16 años, y posteriormente tendría una extensa carrera internacional.

Pasó por Chievo Verona, Roma, Empoli y Zenit antes de recalar en el París Saint-Germain, donde ganó múltiples títulos y compartió vestuario con algunas de las principales figuras del fútbol mundial. Luego defendió a Juventus y regresó a Roma, hasta que en 2025 concretó su vuelta a Boca. En el medio también se convirtió en pieza importante de la selección argentina. Fue campeón de la Copa América, de la Finalissima y, especialmente, del Mundial de Qatar 2022.

🎙️🔥“Y LA NENA” - el día que Mariano Closs identificó en una transmisión por primera vez a Leandro Paredes https://t.co/2bxY9ZVleD pic.twitter.com/ijNZArJFY4 — PaseClave (@paseclave__) August 18, 2026

De aquel niño al referente de Argentina. La Copa Libertadores de 2004 en la que aparece el pequeño Paredes fue una de las grandes campañas internacionales de Boca en aquella época. El equipo dirigido por Carlos Bianchi eliminó a River en las semifinales y llegó a la definición ante Once Caldas.

El momento de Paredes llegaría unos años después. Sin embargo, las imágenes permiten encontrar al futbolista mucho antes de que fuera conocido por el gran público. Un niño entre otros juveniles de Boca que, visto desde el presente, permite dimensionar cuánto cambió su vida desde entonces.

Aquella "niña" que identificó Closs en una transmisión de 2004 era, en realidad, uno de los futuros referentes del fútbol argentino. Más de 20 años después, Paredes ya no necesita presentación. El niño que aparecía en aquella vieja transmisión terminó convirtiéndose en campeón del mundo y en uno de los nombres propios de la selección argentina y de Boca.