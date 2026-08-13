Julián Millán, ahora en Fluminense de Brasil, se hizo un tatuaje por el campeonato que logró con Nacional.

Lo de Nacional y Julián Millán sin dudas es mutuo. El tricolor no está haciendo una buena temporada, la ausencia del zaguero se nota, pero el colombiano también guarda un buen recuerdo de su paso por el equipo tricolor y ahora también lo lleva en la piel porque decidió hacerse un tatuaje de la Liga AUF Uruguaya que ganaron a fines de 2025 en la final ante Peñarol.

Millán, de 28 años, surgió del Inter Palmira y había tenido un préstamo en Independiente Santa Fe antes de que Nacional se interesara en su ficha y tuviera el visto bueno del entrenador Pablo Peirano para su llegada. El entrenador lo dirigió, entre estos últimos dos equipos, en 82 partidos de los 244 que tiene en su carrera.

El colombiano, que ya había destacado en Los Cardenales, se lució en el Bolso y coronó la temporada saliendo campeón. Su actuación fue tan buena que Nacional recibió una buena oferta por su ficha y tuvo que dejarlo ir pese a que era un jugador muy importante en el plantel y había sido elegido como el mejor futbolista de la temporada en Liga AUF Uruguaya.

Julián Millán comenzó el 2026 en Nacional, pero se despidió del equipo luego de jugar el clásico y el tricolor recibió 3.500.000 dólares a cambio y podría llegar a ingresar un millón y medio más por su traspaso a Fluminense.

Su adaptación al equipo de Rio de Janeiro no fue fácil, le costó hacerse un lugar, pero lo terminó logrando y, pese a que actualmente cursa una lesión en el muslo, está en la consideración.

Para siempre: Julián Millán se tatuó el título que consiguió con Nacional

Para el colombiano, el tricolor siempre tendrá un lugar en su corazón porque fue en el club donde pudo relanzar su carrera con casi 30 años y hacer una diferencia económica para su familia con su traspaso a Fluminense. Por eso, decidió grabarlo en su piel.

Millán se contactó con el tatuador uruguayo Nicolás Piñeyro y este viajó hasta Río de Janeiro para tatuarlo. El futbolista lo pasó a buscar, lo invitó a su casa y allí se tatuó el contorno del trofeo de la Liga AUF Uruguaya y la fecha de la final, el 30 de noviembre de 2025. "Gracias hermano por seguir confiando en mi trabajo aún así estando lejos, vamo y vamo parce", escribió Piñeyro para agradecerle al futbolista por la confianza.

Además, el colombiano aprovechó para hacerse otros tatuajes. Uno en su mano con la frase de la Biblia “El señor es mi pastor y nada me faltará” y junto a su pareja decidieron tatuarse sus iniciales.