¿Podría el Pollo Vignolo jugar en la cuarta división de Uruguay? El relator recibió la invitación de un club

Una Copa del Mundo capta la atención de todo el planeta e incluso antes de comenzar el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026, la historia de Tim Payne llegó a todos lados. Del jugador con menos seguidores en redes sociales del torneo a uno de los más populares del mundo e hizo que el lateral de Nueva Zelanda fichara por Olimpia de Paraguay.

El responsable detrás de ese desafío fue el influencer argentino Valentín Scarsini, conocido como ElScarso, que ya se planteó un nuevo objetivo: que el relator Sebastian Pollo Vignolo juegue al menos un partido en un equipo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

La historia de Tim Payne no fue la primera en la que se involucró este joven hincha de Huracán de Parque Patricios. En una de sus intervenciones más renombradas hizo que “el equipo con menos hinchas del mundo”, el FC Balzers de Liechtenstein, alcanzara cientos de miles de seguidores en todo el mundo; así como Tim Payne pasó de tener menos de 5.000 seguidores a más de cinco millones.

Durante la Copa del Mundo, Scarsini se cruzó con Vignolo y prometieron organizar algo juntos. El relator hizo inferiores en Argentinos Juniors y Vélez Sarsfield, pero nunca alcanzó a jugar en Primera y el influencer se puso ese desafío al hombro.

En 2025, Scarsini se propuso hacer un “modo carrera” en la vida real y registró su trabajo de una semana como mánager de Real Montevideo FC, club de la Divisional D del fútbol uruguayo. Con ese contacto, ElScarso le acercó una propuesta a Vignolo.

Sebastián Vignolo en las inferiores de Argentinos Juniors con la categoría 1975. Foto: @sebastianpollovignolo

Durante la última Copa del Mundo, Vignolo le pidió al joven que lo haga jugar en Primera y el influencer hizo lo mejor que pudo para conseguirle un equipo al relator de 51 años. “Un gran amigo mío, llamado Pedro, tiene un club en la cuarta división de Uruguay y él me dijo que podías jugar al menos un partido allá”.

“¿Cuándo sería eso?”, preguntó el relator, encantado con la idea y confiando en que podría estar en condiciones físicas para octubre o noviembre si se prepara para la ocasión. “Si hay algo que me sobra a mí es el compromiso. Quiero camiseta de Real Montevideo, el Instagram de Real Montevideo y me encanta Montevideo”, expresó Vignolo.

El desafío de estar a la altura no será fácil para el relator y fue advertido al respecto. “Vas a jugar para un equipo que el año pasado perdió una final para el ascenso y vendió jugadores a clubes de segunda. El año pasado fui el mánager durante una semana, fiché jugadores, entre ellos un brasileño que salió goleador”, relató Scarsini, que estuvo en vivo en el programa de Vignolo para hacerle llegar su invitación.