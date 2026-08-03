Tim Payne, que se hizo viral durante el Mundial 2026 debutó con un golazo en Olimpia de Paraguay

El estreno de Tim Payne con la camiseta de Olimpia no pudo ser mejor. El lateral derecho neozelandés debutó oficialmente con el Decano paraguayo y coronó su primera presentación con un golazo en la contundente victoria 5-0 frente a Rubio Ñu, resultado que además significó el primer triunfo del equipo de Pablo "Vitamina" Sánchez en el Torneo Clausura.

Payne, que había permanecido en el banco de suplentes en los dos primeros encuentros del campeonato, ingresó a los 70 minutos y apenas diez minutos después dejó su sello. Recuperó la pelota en campo propio, encabezó el contragolpe, combinó con Franco Alfonso y recibió la devolución para sacar un potente remate desde la media luna que dejó sin opciones al arquero rival. El Defensores del Chaco estalló en aplausos para el neozelandés, quien tuvo un estreno inolvidable.

El ex Wellington Phoenix llegó a Olimpia tras convertirse en uno de los personajes más comentados del Mundial 2026. Una campaña viral impulsada en redes sociales multiplicó sus seguidores y lo transformó en una celebridad inesperada, despertando el interés de varios clubes antes de que finalmente el tricampeón de América apostara por su incorporación.

Tras el partido, el entrenador Pablo Sánchez elogió tanto las condiciones futbolísticas como la personalidad del defensor, quien comienza a justificar rápidamente la apuesta realizada por Olimpia. Además del impacto mediático de su fichaje, Payne ahora también empieza a destacarse por lo hecho dentro de la cancha.

⚽️¡QUÉ GOLAZO! Tim Payne debutó con la camiseta franjeada y en pocos minutos marcó este golazo.



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El fenómeno que cambió su carrera

Más allá de su debut soñado, la historia de Tim Payne es una de las más curiosas que dejó el Mundial 2026. Semanas antes del inicio del torneo, el creador de contenido argentino Valentín Scarsini, conocido como "El Scarso", lanzó una campaña en redes sociales con una consigna tan simple como llamativa: convertir al "futbolista menos conocido del Mundial" en una celebridad global. El elegido fue el lateral neozelandés, que por entonces apenas superaba los 4.700 seguidores en Instagram.

La iniciativa explotó en cuestión de días. Miles de usuarios comenzaron a seguirlo, compartir memes, crear canciones y hasta realizar promociones comerciales con su imagen. Incluso la propia FIFA se sumó al fenómeno con publicaciones en sus redes oficiales. En menos de dos semanas, Payne pasó de ser un futbolista prácticamente desconocido a reunir cerca de seis millones de seguidores, una cifra superior a la población de Nueva Zelanda.

✅️ GOLAZO MUNDIAL EN SU DEBUT.



¡𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐥𝐨𝐜𝐮𝐫𝐚, 𝐓𝐢𝐦! 4️⃣🇳🇿



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✅️ A WORLD-CLASS WONDER GOAL ON HIS DEBUT.



𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐦𝐚𝐝𝐧𝐞𝐬𝐬, 𝐓𝐢𝐦! 4️⃣🇳🇿 pic.twitter.com/5OPFemiMpG — Club Olimpia (@elClubOlimpia) August 2, 2026

Esa enorme exposición despertó el interés de varios clubes, entre ellos equipos de la MLS y de la Liga MX. Sin embargo, fue Olimpia el que apostó por contratarlo, entendiendo que su incorporación representaba tanto un refuerzo deportivo como una oportunidad para potenciar la marca del club a nivel internacional. El propio presidente del Decano reconoció que el impacto mediático fue un factor importante en la operación.

Ahora, Payne comienza a responder dentro de la cancha. En su estreno oficial necesitó apenas 20 minutos para marcar un golazo y demostrar que, detrás del fenómeno viral, también hay un futbolista capaz de aportar en uno de los clubes más grandes de Sudamérica.