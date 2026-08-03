"Que cuente que le pagué": el Zorro Cóccaro y el "premio" a sus compañeros de Newell's por cada asistencia

Newell's igualó 2-2 con Boca Juniors este domingo en el Coloso Marcelo Bielsa, en Rosario, por uno de los encuentros correspondientes a la tercera fecha del torneo Clausura del fútbol argentino. El empate 1-1 parcial fue autoría del uruguayo Matías Cóccaro, quien sorprendió con el "premio" que le dio a uno de sus compañeros por asistirlo.

"Tremenda asistencia me dio. Que te cuente que le pagué", expresó el Zorro sobre su tanto a los cinco minutos del segundo tiempo.

Facundo Guch pateó primero desde afuera del arco pero su tiro quedó entre los defensas y el uruguayo, quien terminó definiendo.

¡LO EMPATÓ LA LEPRA! Gol del Zorro Cóccaro para que Newell's lo iguale 1-1 ante Boca en el Coloso. #TorneoClausura pic.twitter.com/04LjV29uc1 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 2, 2026

Tras el partido, ya en zona mixta, Guch, de 19 años, confesó la apuesta que tiene con el ex Montevideo City Torque, quien le dio dinero por el pase de gol. "Jugamos una apuesta y ligué premio, son 200 dólares por asistencia", comentó el juvenil, y bromeó: "Ahora le voy a tirar todos los pases".

😆👀 "QUE CUENTE QUE LE PAGUÉ" La apuesta de Facundo Guch con el Zorro Cóccaro por la asistencia en el gol de Newell's ante Boca.



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Con este festejo, Cóccaro llegó a su segundo gol en los últimos tres partidos que disputó en el torneo Clausura.

El partido

En un duelo abierto, en el que los dos exhibieron sus problemas y virtudes, el Xeneize dominó el primer tiempo, hasta que se puso en ventaja, pero decayó notoriamente después, lo que permitió la remontada del equipo rojinegro, aunque mostró reacción anímica para ir en busca del empate, y hasta estuvo cerca de ganarlo cerca del final.

Santiago Ascacíbar (29') abrió la cuenta para Boca con un cabezazo tras un centro del colombiano Sebastián Villa, y Newell's lo dio vuelta en el inicio del segundo tiempo con un remate potente del uruguayo Matías Cóccaro (49') y un disparo al ángulo de Luca Regiardo (59').

El entrenador de Boca, Rodolfo Arruabarrena, no dudó en mostrarse autocrítico y destacó que "es difícil cuando se repiten errores tontos que nos cuestan muy caro. Se nos puso el partido en contra. El partido estaba controlado. Veo errores individuales, no tácticos. Pero me quedo con la reacción que tuvimos".

Jugado a todo o nada, Boca buscó la igualdad, que llegó con un tiro esquinado de Alan Velasco (81') tras la asistencia del joven Tomás Aranda, que enseguida estuvo a centímetros de anotar el tercero, con un zurdazo que sacudió el poste izquierdo.

"No nos gusta el resultado, queríamos ganarlo y conseguir los tres puntos. Tendríamos que haberlo ganado, pero hay que seguir trabajando", destacó el joven Leonel Flores, uno de los destacados en Boca, que sumó su primer punto del torneo luego de la rotunda derrota contra Riestra (0-3) en el estreno.

Con información de EFE.