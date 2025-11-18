Pegada intacta: el golazo de Diego Forlán desde su propia cancha para salir campeón en la Liga Universitaria

Redacción El País

Antes del Mundial de Sudáfrica 2010, Diego Forlán le dedicó bastante tiempo a domar la Jabulani, aquella pelota de un efecto perverso para los arqueros, pero perfecto para el uruguayo que pudo volverla su aliada y ser el mejor jugador de aquella Copa del Mundo en la que Uruguay terminó en el cuarto lugar. Quince años después, Forlán está retirado del profesionalismo, incursionó en otros deportes, pero esa pegada sigue intacta y dando alegrías. Ahora en la Liga Universitaria.

En 2024, Cachavacha debutó en el Uruguay Open en la categoría dobles junto a Federico Coria, el tenis también fue su pasión desde chico cuando jugaba en el Carrasco Lawn y cerca de su retiro como futbolista profesional también descubrió el golf, que lo llevó a torneos internacionales como amateur.

El deporte y Diego Forlán van de la mano y a pesar de que parece ser bueno en cualquier disciplina, indiscutiblemente su mayor talento está puesto en el fútbol y hoy lo disfruta Old Boys Club en la Liga Universitaria. Y lo sufren los rivales.

Como muchos en esa liga, Forlán llegó al equipo azulgrana invitado por amigos, entre los que se encuentra el comunicador Iñaki Abadie, que convirtió otro de los goles en la victoria 3-1 sobre Gomensoro y definió al campeón.

Los dos equipos llegaban igualados en puntos y, con el marcador 2-1 en favor de Old Boys y el rival buscando desesperadamente el empate, Forlán frotó la lámpara.

La pelota fue hacia donde estaba el número 10, un rival rechazó, pero Forlán anticipó su intención y se hizo con la pelota. Pudo sortear la marca de otro jugador rival y, ante la mirada y el espacio que le dieron los dos, sacó un remate de aproximadamente 60 metros, desde su propia cancha, y la pelota pasó por arriba del arquero, picó y se metió en el arco para decretar el 3-1 final con el que Old Boys Club sumó su cuarto título al hilo en la categoría; el segundo para Diego.