“No cualquiera juega contra un varón”: la arenga de Deportivo Italiano, el líder de la Divisional C

Un poco más lejos de los flashes del profesionalismo, el fútbol a veces se acerca más a su estado puro. Antes de un partido clave en su lucha por el ascenso a la Segunda División Profesional, los jugadores de Deportivo Italiano recibieron una particular arenga previa al cruce con Deportivo Colonia en la Divisional C.

El Tano se disputa junto a Sportivo Bella Italia la cima del Torneo Final y lideran con un partido de ventaja mientras son seguidos de cerca por Bella Vista, Salus y el Deportivo LSM.

Una de las victorias más importantes de Italiano esta temporada se dio cuando tuvo que enfrentar a Deportivo Colonia en el estadio Suppici y dio vuelta el resultado. Esa era precisamente la actitud que buscaban representar con una tremenda arenga antes de salir a la cancha.

Quien tomó la palabra en el vestuario, después de la charla del entrenador, fue Guillermo Silveira, el gerente deportivo del club. Y dejó en claro el carácter que esperaba de su equipo.

“Ahora vamos a salir, ellos son buenos, estiran la cancha, todo lo que quieran. Pero nosotros somos un equipo de varones, de varones, y no cualquiera juega contra un varón. El varón tiene huevos amigo, nosotros tenemos huevos de sobra. Estos nunca jugaron contra nadie, siempre contra los blanditos. Cuando jueguen contra un hombre, quiero ver qué pasa”, adelantó.

“Hoy va a jugar un cuadro, contra un cuadro de varones y nosotros tenemos que hacernos respetar en la cancha, jugando y marcándoles la cancha desde arranque, con todo. ¡Pum! Pelotas divididas nuestras, ganamos todas, pillos y calladitos como siempre y después quiero festejar. No quiero fumarme tres horas para atrás enojado. Que sientan que acá está el Tano amigo”, manifestó Silvera y desató una reacción de los futbolistas cantando una canción de la hinchada.

“La banda del Tano ya llegó, la que está haciendo descontrol, somos todos bien de barrio, nos paramos re de manos, en todos lados. Te vengo a alentar, siempre hasta el final”, entonaron, como pudo verse en el décimo capítulo de la serie “Somos de Barrio”, que sigue la campaña del equipo en YouTube.

Deportivo Colonia comenzó ganando, pero Italiano, que había ganado las dos primeras fechas del Torneo Final de la Divisional C, lo dio vuelta y se llevó los tres puntos gracias al 2-1 final. Tras ese partido, golearon 3-1 a Lito, vencieron 1-0 a Rampla Juniors y este fin de semana derrotaron 3-0 a Los Halcones.