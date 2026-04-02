Sudamericano Juvenil de Golf: los equipos uruguayos de ambas ramas terminaron en la última posición

Se disputó una nueva edición del Campeonato Sudamericano Juvenil en el que Uruguay finalizó en el último puesto, tanto en la categoría de caballeros, como en damas. Una actuación que preocupa y muestra la realidad competitiva del golf uruguayo hoy en día.

El torneo fue organizado por la Federación Sudamericana de Golf, la Federación Chilena de Golf y con el respaldo de la R&A. También contó con la presencia del reconocido profesional chileno, Joaquín Niemann quien mostró su respaldo al torneo, involucrándose personalmente en el mismo. Niemann es considerado el mejor golfista chileno de todos los tiempos pese a sus 27 años de edad.

En damas, el país ganador fue Colombia totalizando uno bajo el par, teniendo a las dos líderes de la individual, mientras que Uruguay totalizó 54 sobre el par. Cabe destacar que las Charrúas solamente llevaron dos jugadoras a la competición, en vez de las tres permitidas. En cada día de juego se contabilizan los dos mejores scores de las tres integrantes. Por esta razón Uruguay dio una gran ventaja y condicionó enormemente sus posibilidades en el torneo. El equipo estuvo integrado por Carolina Mailhos y Josefina Aguerre, quienes terminaron en los puestos 19 y 27, con 21 y 33 golpes sobre el par respectivamente, en un total de 29 jugadoras.

Por el lado de caballeros, los colombianos también se quedaron con el torneo totalizando 573 golpes, tres bajo el par. Samuel González fue su mejor exponente, con dos bajo par. Los uruguayos terminaron con 614 golpes, 38 sobre el par. El equipo estuvo integrado por Juan Cruz Esmoris, Matias Angenscheidt y Marcos Córdoba. Este último fue quien tuvo la mejor actuación individual terminando en el puesto 17, con 19 golpes sobre el par.

La Asociación Uruguaya de Golf deberá tomar medidas si quiere cambiar el rumbo de los resultados en los campeonatos internacionales de Uruguay.