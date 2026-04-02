Encontraron opioides en el vehículo de Tiger Woods, tras un nuevo accidente con su vehículo, en Florida

La noticia del accidente de la semana pasada que involucró a Tiger Woods, sumó un nuevo capítulo cuando, según reportes, la policía encontró opioides en el interior de su vehículo. El incidente reaviva el debate sobre la salud, la dependencia de analgésicos y el impacto en la carrera del golfista más mediático de las últimas décadas.

Woods anunció en el día de ayer que se aparta temporalmente del golf para recibir tratamiento y centrarse en su salud, días después de sufrir el accidente automovilístico en Florida. Fuentes policiales informaron del hallazgo de sustancias catalogadas como opioides dentro del automóvil. Las autoridades anunciaron que la investigación continúa: se esperan peritajes toxicológicos y determinaciones formales sobre si el consumo de esas sustancias influyó en la conducción o en la ocurrencia del accidente.

Woods llevaba dos pastillas de hidrocodona, un analgésico opioide, tenía los “ojos vidriosos” y caminaba de forma “letárgica” durante su arresto tras el accidente de tráfico, según revelaron las autoridades. El parte del arresto muestra que Woods “sudaba fuertemente” pese a estar en un vehículo, un Ford F-150 blanco, con aire acondicionado, además de hablar de forma “inusual” con los oficiales y presentar las pupilas dilatadas.

“Soy consciente de la gravedad de la situación en la que estoy. Me aparto por un tiempo para recibir tratamiento y centrarme en mi salud. Es necesario priorizar mi bienestar y trabajar hacia una recuperación duradera”, dijo en un comunicado el golfista, y agregó: “Estoy comprometido a tomarme el tiempo necesario para regresar en mejores condiciones, más fuerte y con mayor claridad, tanto en lo personal como en lo profesional”, añadió Woods, de 50 años.

Tiger Woods llega a este momento con un historial marcado por lesiones graves y numerosas cirugías en la espalda y la pierna, una realidad que lo obligó en el pasado a tratamientos con analgésicos.

Ese contexto médico explica, en parte, la presencia recurrente de analgésicos en la vida de muchos atletas de alto rendimiento; sin embargo, el hallazgo de opioides en su auto plantea ahora preguntas legales y éticas que trascienden lo estrictamente deportivo.

De confirmarse el consumo al volante, Woods podría enfrentarse a cargos y sanciones según la legislación del lugar donde ocurrió el siniestro.

Más allá del revuelo mediático, este episodio subraya cómo la salud y el manejo del dolor pueden convertirse en factores decisivos en la vida y la carrera de los grandes deportistas. Para la afición del golf y para el propio Tiger Woods, las próximas semanas serán claves para aclarar lo sucedido y determinar las consecuencias deportivas y personales. Lo que sí está claro es que no participará de la próxima edición del Masters de Augusta que comenzará la semana que viene.