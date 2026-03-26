Tiger Woods compitió por primera vez en el año e ilusionó al público con estar en el Masters

Tiger Woods compitió por primera vez en más de un año, en el marco de la final del TGL. El desempeño de Woods no fue suficiente para frenar a Los Angeles Golf Club, que metieron tres eagles consecutivos para cerrar una victoria por 9-2 en la final de la TGL y quedarse con la Sofi Cup, un certamen de relevancia en el mundo del golf y que año a año crece en su nivel.

Woods venía siendo capitán y una especie de líder anímico de Júpiter Links mientras se recuperaba de una cirugía de espalda en octubre. El lunes a la noche, después de que Los Ángeles remontara para ganar el primer partido de la serie al mejor de tres, decidió que estaba listo para jugar y reemplazó a Kevin Kisner.

Su momento más destacado fue también uno de los más frustrantes: erró un putt de menos de un metro en el hoyo siete y descargó la bronca golpeando el putter contra el suelo. Eso le dio envión a Los Ángeles, y el trámite cambió tan rápido que el match, pactado a 15 hoyos, se terminó en apenas 10.

“Nos pasaron por arriba al final”, reconoció Tiger Woods. “Tres eagles seguidos. Yo erré uno corto que les dio impulso y no pudimos recuperarlo”, añadió quien durante varios años fue el número uno del golf a nivel mundial.

Woods ya había dicho antes que jugar en la TGL era apenas un paso en su regreso. No dio señales claras, una vez terminado el torneo, sobre si estará en el Masters del 9 al 12 de abril, algo que el mundo entero espera que se pueda concretar.

“Este cuerpo ya no se recupera como cuando tenía 24 o 25 años. No quiere decir que no lo esté intentando”, explicó con serenidad y mucha tranquilidad. “Tuve varias lesiones complicadas en los últimos años y me llevó tiempo superarlas. Pero sigo metiéndole”, agregó.

“Quiero jugar. Me encanta el torneo”, puntualizó. “Voy a estar ahí de cualquier manera, en la cena de campeones… Veremos cómo evoluciona. Esta semana voy a practicar y jugar en casa, tratando de seguir mejorando”.

Para Woods, lo importante era volver a competir, aunque fuera en una liga indoor. Su última participación había sido a comienzos de marzo de 2025, antes de romperse el tendón de Aquiles. Luego pasó por una séptima cirugía de espalda en octubre (su último torneo del PGA Tour fue el Open Championship 2024).

Su primer tiro completo fue un 3-wood desde 255 metros que dejó la pelota cerca del green y preparó el birdie para el 1-0. Júpiter se puso 2-0 cuando Woods dejó un putt de más de 13 metros a centímetros para birdie concedido. Hasta ahí llegaron sus mejores momentos.

“Se sintió buenísimo volver a estar con estos chicos”, cerró Woods. “Da bronca no haberlo logrado. Tuvimos chances. Igual, se siente bien estar de vuelta. Ojalá la próxima sea en mejores condiciones”, concluyó.

Vale recordar que el TGL es una liga de golf creada por TMRW Sports, una iniciativa formada por el ejecutivo deportivo Mike McCarley y los golfistas profesionales Tiger Woods junto a Rory McIlroy en colaboración con el PGA Tour.