La AUG firmó un acuerdo histórico, que le dará un predio en el Parque Roosevelt, por 20 años

La Asociación Uruguaya de Golf (AUG) ha dado un paso histórico. El pasado lunes sus autoridades, encabezadas por su presidente, el Arquitecto Federico Armas, firmaron un comodato para la construcción y desarrollo de un driving range en el Parque Roosevelt.

El acuerdo firmado con la Intendencia de Canelones consta de un predio de 4,2 hectáreas por un plazo de 20 años. Esto representa un paso muy importante dentro del proceso de trabajo que viene realizando la AUG por fomentar el golf a nivel nacional. En el comunicado que emitió la entidad rectora, además de expresar su felicidad por este logro, manifestaron que “este proyecto puede convertirse en una herramienta clave para el desarrollo deportivo y formativo, así como para el fortalecimiento de la actividad en general, generando nuevas oportunidades de acceso y practica para toda la comunidad golfística”.

La construcción de un driving range es un viejo anhelo que persigue la AUG desde hace más de 10 años. Varios proyectos se han presentado, varias negociaciones con entidades departamentales se han mantenido a lo largo de distintas directivas, pero siempre existieron impedimentos para la obtención de un lugar adecuado, para la construcción de este proyecto. El Parque Roosevelt parecería ser un lugar ideal por la densidad demográfica que tiene a sus alrededores y la cantidad de gente que esta migrando para el este de la franja costera de Montevideo y Canelones. Ahora vendrá el tiempo de financiar la construcción y hacer de esta la casa del golf nacional, algo sumamente necesario para lograr solventar este proyecto.

Un driving range es una zona especializada en el golf, diseñada para que los jugadores entrenen su swing, mejoren la precisión y practiquen la distancia de sus golpes, utilizando bolas de práctica. Es un área abierta, ya sea independiente o parte de un campo de golf.

Desde Ovación felicitamos a la Asociación Uruguaya de Golf, a sus directivos y a la Intendencia de Canelones por haber llegado a este importante acuerdo para el desarrollo de este deporte a nivel nacional.

Tigers Woods condecorado

En la reunión anual llevada a cabo en New York, la USGA anunció el nombramiento de Tiger Woods como protagonista en dos de los torneos más importantes que organiza dicha entidad.

El golfista fue protagonista en muchos de los torneos. Es el único jugador que ostenta tres títulos US Junior Amateurs, tres US Amateur y tres US Open Championships. Lo increíble es que los títulos como aficionado fueron consecutivos, y nadie ha podido emular esa marca.

Desde este año Tiger llevara el nombre a la copa que se le entrega al Campeón del US Junior Amateur y también desplazará a Jack Nicklaus, como el nombre que tendrá la medalla al campeón del US Open Championship. Mike Whan director de la USGA manifestó que esto es un premio para un jugador que ha elevado la vara para toda una generación y ha dejado records, algunos de los cuales seguramente sean imbatibles.