Juan Esmoris logró una gran participación en el Abierto Internacional de Menores de Granadilla

Juan Cruz Esmoris participó la pasada semana en la 40ª edición del Abierto Internacional de Menores de Granadilla, disputado en Viña del Mar, Chile, uno de los torneos juveniles más tradicionales y competitivos de la región.

Esmoris fue protagonista, compitiendo de igual a igual frente a destacados talentos sudamericanos en un certamen que reúne año a año a las principales promesas del golf. En un campo exigente y bajo condiciones cambiantes, el uruguayo fue de menos a más escalando posiciones en el tablero a medida que iba avanzando el torneo. Sus rondas fueron de 83, 75 y 70. La última ronda de dos bajo par le permitió escalar varias posiciones y terminar empatado en el cuarto puesto con el chileno Vicente Pérez. El ganador del torneo fue el chileno Diego Serrano con rondas de 75, 72 y 75. El Abierto de Granadilla, que celebró su 40ª edición, volvió a confirmar su relevancia en el calendario juvenil, funcionando como plataforma de proyección para futuras figuras del circuito internacional. En ese contexto, la actuación del uruguayo adquiere mayor valor, al medirse ante rivales de gran nivel y experiencia.

La participación de Esmoris deja señales alentadoras para el desarrollo del golf nacional. Su desempeño en Viña del Mar refleja su crecimiento individual y su intención de competir constantemente fuera del país para estar a la altura en los torneos internacionales, algo que últimamente le viene costando mucho a los jugadores uruguayos.

Con este tipo de actuaciones, Juan Cruz Esmoris se perfila como uno de los nombres a seguir dentro de la nueva generación del golf uruguayo, con proyección para continuar su evolución en competencias internacionales y representar al país en escenarios cada vez más exigentes.