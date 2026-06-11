Mateo Quiroga hizo historia en el golf uruguayo: ganó su primer Campeonato Nacional en una final apasionante

El pasado fin de semana finalizó en los links del Club de Golf del Uruguay y de La Tahona Golf Club una nueva edición del Campeonato Nacional y Uruguayo Match Play. Este es el evento más importante que organiza la entidad rectora del golf nacional e integra los campeonatos puntuables para el ranking nacional y el World Amateur Golf Ranking.

El Campeonato Nacional y Uruguayo match play se divide en dos fines de semana siendo el primero de ellos el de clasificación, donde se conforman los draws que dan paso a las instancias eliminatorias de match play.

En hombres, Miguel Reyes dominó la etapa de clasificación al emplear 138 golpes, ocho bajo el par. El segundo lugar fue para Mateo Quiroga con 142 golpes. El campeón defensor, Pablo Juan Carrere, ingresó al draw como cabeza de serie.

La instancia de Match Play lo iniciaron Carrere y Juan Cruz Esmoris, quienes tuvieron que llegar hasta el tercer hoyo de playoff para determinar el ganador. Carrere se impuso y avanzó a semifinales.

Reyes se enfrentó a Pablo Nahmias por un contundente 3/1. Quiroga superó cómodamente a Nicholas Teuten por 6/5, mientras que Pizzorno venció a Aquistapace por 1UP tras imponerse en los últimos dos hoyos.

Las semifinales enfrentaron a Quiroga ante Reyes y Carrere contra Agustín Pizzorno. Se vieron cuatro de los mejores jugadores de nuestro medio por el paso a la final. Quiroga estuvo fino durante su partido y superó por 4/3 a Reyes.

Carrere se mostró muy fino y terminó superando por 3/1 al único uruguayo que venía con rodaje internacional tras sus estudios universitarios en Estados Unidos. La final era una revancha de la ya disputada en 2024, Quiroga frente Carrere.

La final tuvo momentos muy altos con Quiroga liderando. El momento clave se dio en el hoyo 29 cuando Quiroga realizó un gran birdie para tomar una ventaja. Carrere siguió presionando y tuvo chances de quedar a un down a falta de tres hoyos. Quiroga sentenció la final con un gran birdie en el hoyo 34 para imponerse por 3/2. De esta manera, Quiroga ganó su segundo título nacional y aseguró su cupo en el próximo sudamericano Copa Los Andes.

Por el lado de las mujeres se coronó María Paz Marques

María Paz Marques dio la sorpresa: derrotó a la mejor jugadora de la actualidad, Lousiane Gauthier.

La etapa de clasificación la dominó Jimena Marques con 151 golpes, el segundo lugar fue de su hermana María Paz con 158 disparos.

El camino de ambas finalistas estuvo marcado por la victoria inicial de Gauthier sobre Josefina Aguerre.

Por la tarde, Gauthier superó a Carolina Mailhos. Por el otro lado del draw, María Paz derrotó a Priscila Almeida mientras que luego venció a su hermana Jimena.

La final fue pareja, no se registraron grandes diferencias y en los momentos más importantes Marques se mostró aplomada y sólida.

En dialogo con Ovación la joven promesa celeste manifestó que esta victoria era importante, ya que le dio el acceso al Campeonato Sudamericano Copa Los Andes. “Durante todo el torneo me sentí en control y pese a momentos de nerviosismo las cosas se dieron a mi favor y logre conseguir mi primer Campeonato Nacional”, dijo.

La agenda de la AUG continuará el próximo 19, 20 y 21 de junio cuando se dispute en el Carmelo Golf Club el Campeonato Nacional por Golpes.