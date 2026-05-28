El circuito profesional LIV Golf atraviesa su mayor crisis y Tiger Woods sigue sin fecha de regreso

El circuito saudí LIV Golf atraviesa el momento más delicado desde su creación en 2022. La competencia que revolucionó el mundo del golf con contratos millonarios y una estructura paralela al PGA Tour, enfrenta hoy dudas financieras, posibles reestructuras y un futuro todavía incierto.

En las últimas semanas crecieron las versiones sobre el retiro del respaldo económico del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF), principal sostén económico de la liga. Según distintos reportes internacionales, el LIV Golf busca nuevos inversores para garantizar su continuidad más allá de 2026 y analiza un calendario reducido, con menos torneos y un modelo de negocios diferente.

En medio de ese panorama apareció una de las voces más fuertes del circuito: Bryson DeChambeau. El estadounidense, una de las grandes figuras que abandonó el PGA Tour para sumarse al proyecto saudí, pidió públicamente unidad entre jugadores, dirigentes y patrocinadores para mantener viva la competencia.

“Tenemos que dejar los egos de lado y trabajar juntos”, señaló DeChambeau durante la previa del LIV Golf Corea, dejando en claro que el momento exige cohesión interna para evitar un colapso definitivo.

El campeón del US Open reconoció además que los propios jugadores quedaron sorprendidos por la rapidez con la que el PIF decidió comenzar a retirarse del proyecto. Aún así, insistió en que el formato por equipos tiene potencial global y puede convertirse en una alternativa sustentable dentro del golf profesional.

La crisis también impacta en varios nombres pesados del circuito. Algunos golfistas ya comenzaron negociaciones para regresar al PGA Tour, mientras otros evalúan escenarios alternativos, en caso de que LIV no continúe. Incluso trascendió que figuras históricas podrían abandonar el circuito antes de finalizar la temporada.

En ese contexto, DeChambeau se transformó en una pieza clave para sostener la credibilidad del proyecto. El CEO de LIV Golf, Scott O’Neil, aseguró recientemente que el estadounidense participa activamente en reuniones con potenciales inversores y que es “más pro-LIV” que él mismo.

Mientras tanto, el golf mundial sigue dividido entre la estructura tradicional y el revolucionario modelo saudí. El PGA Tour continúa fortaleciendo su estructura y varios jugadores ya exploran caminos de regreso al circuito. Mientras que del otro lado, el LIV Golf intenta reinventarse para evitar convertirse en una aventura efímera pese a los miles de millones invertidos desde su nacimiento, para reclutar jugadores de elite.

Tiger Woods en acción. Foto: EFE.

No habrá majors para Tiger Woods

Tiger Woods continúa internado en una clínica de Suiza, donde realiza un proceso de rehabilitación física tras los problemas de salud y las secuelas de sus lesiones. El estadounidense no jugará los próximos dos majors de la temporada: el US Open —que se jugará del 16 al 19 de junio— y el The Open Championship —a disputarse entre el 16 y 19 de julio—, por lo que su regreso al circuito todavía no tiene una fecha confirmada.

Sin embargo, en las últimas horas surgió un fuerte rumor sobre una posible vuelta en octubre, durante el torneo del PGA Tour que se disputará en Japón, entre el 8 y el 11 de dicho mes. El nombre de Woods apareció vinculado al Baycurrent Classic que se disputa en el Yokohama Country Club (torneo que ganó en 2019) y creció la expectativa entre los fanáticos, por el ansiado retorno del golfista que supo ser el mejor del mundo.

A sus 50 años, el estadounidense sigue trabajando para intentar regresar a la competencia y extender una de las carreras más legendarias de la historia del golf.

Woods deberá regresar el próximo 7 de julio a Estados Unidos para la primera audiencia por el accidente que sufrió en Florida, en el mes de marzo.

Recordar que Tiger fue acusado por conducir bajo efectos del alcohol, debido a que se negó a entregar una muestra de orina, pese a que la alcoholemia indicó 0. Las autoridades sostuvieron que mostraba “signos de estar bajo los efectos del alcohol”.