Wanderers y su estrategia para inmortalizar el nombre de sus hinchas en el Parque Viera; quedan los últimos lugares

Después de tres meses de impulsada la movida, en Wanderers hay conformidad con lo generado por los hinchas. Es que en mayo los Bohemios lanzaron la campaña “Cuna de Leyendas - Legado de su gente”.

Ya se construyó un espacio en el Parque Viera, a espaldas de la tribuna Cayetano Saporiti, donde se colocarán unas placas con el escudo de la institución y la inscripción que el socio o hincha eligió que, en general, lleva el nombre de una persona que se quiere inmortalizar en el estadio del club de sus amores. Las primeras 100 placas se vendieron muy rápido y ahora resta vender las últimas, que tienen un costo de 200 dólares y cuenta con varias facilidades en el pago. Una vez que se llegue a las 200 placas vendidas la idea es que se mandan a hacer y así poder llegar a realizar el lanzamiento del espacio en el próximo aniversario del club, el 15 de agosto, día en el que los Bohemios cumplirán 124 años de vida.

A pesar de las dificultades económicas por las que atraviesa Wanderers, el club ha intentado siempre mantener su estadio en buenas condiciones. Se realizó la segunda bandeja de la Obdulio Varela, se hizo una intervención artística en la Tito Borjas con el rostro de ídolos del club como Sergio Blanco o el Chifle Barrios, se pintó y se hicieron los baños nuevos. Ahora se le suma este trabajo donde su refleja la identidad y el compromiso de hinchas.

Déborah Cáceres, funcionaria del club e impulsora de esta idea le dijo a Ovación que “no se trata solo de una colaboración económica. Cada placa representa un legado. Es la oportunidad de que un socio, un hincha, una familia o una empresa deje su nombre grabado para siempre en el club que ama. Queremos que, dentro de muchos años, alguien pase por ese lugar y pueda decir: “Mi abuelo apoyó este proyecto”, “mi familia fue parte de este momento”, o “nosotros ayudamos a construir el futuro de Wanderers”. Por más información está el siguiente número: 095604495.