La novedosa iniciativa de Montevideo Wanderers que ya está en marcha pensando en el Parque Viera

En medio de un momento deportivo adverso para Montevideo Wanderers, que está buscando la permanencia en Primera División luego de un 2025 para el olvido, y de un presente institucional irregular, hay ideas que merecen ser valoradas, más cuando tienen que ver con la identidad de uno de los equipos con mayor historia del fútbol uruguayo.

Wanderers lanzó la campaña "Cuna de Leyendas - Legado de su gente" bajo el concepto de "un lugar para tu pasión, para siempre". Los bohemios informaron que cada socio o hincha puede inmortalizar su nombre, el de tu familia, o el de un ser querido que ya no está presente, en las paredes del Parque Alfredo Víctor Viera y ser parte para siempre del legado vivo de Wanderers.

Para ello, los interesados pueden mandar a hacer —a través de la institución— unas placas conmemorativas con el escudo albinegro y con la inscripción que cada persona desee colocar con un máximo de 80 caracteres. La primera etapa, denominada fundacional, tiene un costo de 150 dólares, pero es solamente para las 100 primeras. En primera instancia, y a pocos días de haber sido lanzada la propuesta de manera pública, ya se está por alcanzar ese número. A partir de la placa 101 en adelante, el costo pasará a ser de 200 dólares con todo incluido.

Tribuna Obdulio Varela del Parque Viera. Foto: Wanderers.

Se construirá una pared atrás de la tribuna Cayetano Saporiti (la cabecera local) donde se colocarán todas las placas. De esta forma, quedará muy cercano al ingreso al estadio, camino a la vieja casona del Parque Viera, uno de los principales emblemas del lugar.

La idea fue impulsada por los funcionarios Federico Comas y Déborah Cáceres y fue aprobada posteriormente a nivel institucional, generando un buen impacto entre los socios bohemios. A su vez, en los próximos días existirá una reunión con el arquitecto para pulir los detalles para la colocación de las plaquetas.