Wanderers 0-0 Liverpool en vivo por el Apertura: falló la defensa del Bohemio y se lo perdió Bentancourt

El comienzo del fin. Wanderers y Liverpool abren la última fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya desde las 19:30 en el Parque Viera. El Bohemio, necesitado de puntos para seguir peleando por la permanencia, se mide con el equipo de Jorge Fossati que debutó con victoria como entrenador del negriazul y busca mantener el invicto.

El encuentro contará con la transmisión de DSports y los cables de todo el país, mientras que vía streaming se podrá seguir por intermedio de Disney+ y Antel TV.

El equipo de Mathías Corujo viene de caer por 2-1 ante Wanderers en un partido increíble donde ganaba por 1-0 y jugaba con uno más, mientras que La Cuchilla arriba a este choque tras golear por 3-0 a Danubio, precisamente en el Parque Viera.

Wanderers 0-0 Liverpool:

Wanderers: Agustín Buffa; Alan García, Santiago Benítez, Fabricio Formiliano, Nicolás Olivera, Darlin Mencía; Jonathan Urretaviscaya, José Alberti, Nicolás Queiroz, Facundo Labandeira; Joaquín Zeballos. DT: Mathías Corujo.

Liverpool: Martín Campaña; Santiago Strasorier, Santiago Laquidain, Enzo Castillo; Kevin Amaro, Nicolás Garayalde, Martín Rabuñal, Diego Zabala, Diego Romero; Federico Martínez, Ruben Bentancourt. DT: Jorge Fossati.

Amarilla: Joaquín Zeballos (W).

Árbitro: Mathías de Armas

Asistentes: Mathías Muniz, Marcos Rosamen

Cuarto: Elías Lorenzo.

VAR: Daniel Fedorczuk y Daniel Rodríguez.