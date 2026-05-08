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El País Ovación Fútbol

Wanderers 0-0 Liverpool en vivo por el Apertura: falló la defensa del Bohemio y se lo perdió Bentancourt

Obligado a seguir sumando para pelear por la permanencia en la Primera División, el equipo de Mathías Corujo recibe a La Cuchilla que busca mantener el invicto de su nuevo entrenador.

El País
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08/05/2026, 19:28
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Jonathan Urretaviscaya en la marca de Kevin Amaro en el partido entre Wanderers y Liverpool.
Jonathan Urretaviscaya en la marca de Kevin Amaro en el partido entre Wanderers y Liverpool.
Foto: Estefanía Leal.

El comienzo del fin. Wanderers y Liverpool abren la última fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya desde las 19:30 en el Parque Viera. El Bohemio, necesitado de puntos para seguir peleando por la permanencia, se mide con el equipo de Jorge Fossati que debutó con victoria como entrenador del negriazul y busca mantener el invicto.

El encuentro contará con la transmisión de DSports y los cables de todo el país, mientras que vía streaming se podrá seguir por intermedio de Disney+ y Antel TV.

El equipo de Mathías Corujo viene de caer por 2-1 ante Wanderers en un partido increíble donde ganaba por 1-0 y jugaba con uno más, mientras que La Cuchilla arriba a este choque tras golear por 3-0 a Danubio, precisamente en el Parque Viera.

Wanderers 0-0 Liverpool:

Wanderers: Agustín Buffa; Alan García, Santiago Benítez, Fabricio Formiliano, Nicolás Olivera, Darlin Mencía; Jonathan Urretaviscaya, José Alberti, Nicolás Queiroz, Facundo Labandeira; Joaquín Zeballos. DT: Mathías Corujo.

Liverpool: Martín Campaña; Santiago Strasorier, Santiago Laquidain, Enzo Castillo; Kevin Amaro, Nicolás Garayalde, Martín Rabuñal, Diego Zabala, Diego Romero; Federico Martínez, Ruben Bentancourt. DT: Jorge Fossati.

Amarilla: Joaquín Zeballos (W).

Árbitro: Mathías de Armas
Asistentes: Mathías Muniz, Marcos Rosamen
Cuarto: Elías Lorenzo.
VAR: Daniel Fedorczuk y Daniel Rodríguez.

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