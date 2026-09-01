Wanderers vs. Cerro en vivo por la Copa AUF Uruguay: el Bohemio y el Villero en un duelo muy particular

Montevideo Wanderers y Cerro se enfrentarán este miércoles desde las 18:00 horas en el Parque Viera, por la segunda fecha de la Copa AUF Uruguay. Los dos equipos harán su debut en esta edición del torneo, ya que sus respectivos partidos de la primera jornada fueron postergados: el Bohemio debía enfrentar a Deportivo Maldonado, mientras que el Villero tenía que medirse con Cerrito.

Por eso, el encuentro del Parque Viera será el punto de partida para ambos en una competencia que reúne a equipos de las distintas categorías del fútbol uruguayo. Tanto Wanderers como Cerro llegan con la posibilidad de comenzar directamente con una victoria y posicionarse en la pelea por la clasificación. Además, hay un valor agregado que le suma condimento al duelo: el Bohemio y el Villero pelean mano a mano la permanencia en Primera División.

El Bohemio tendrá la ventaja de jugar como local y buscará aprovecharla para comenzar con el pie derecho un nuevo torneo. El equipo del Prado viene de golear a Central Español por 3-0 en el Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya. El Villero, por su parte, llega a este compromiso luego de empatar 1-1 con Boston River.

El hecho de que ambos hayan tenido su partido inaugural postergado hace que el encuentro tenga todavía más importancia. No habrá margen para especular con resultados anteriores en el grupo: Wanderers y Cerro comenzarán desde cero su recorrido en la Copa, pero seguro presentarán equipos alternativos para atender al objetivo de la permanencia y no querrán dar demasiadas pistas para cuando se crucen en la fecha 9 del Clausura en el Tróccoli.

Montevideo Wanderers vs. Cerro: alineaciones confirmadas

TV: DSports y Flow.

Hora: 18:00.

Cancha: Parque Viera.

Grupo: 3

Montevideo Wanderers: Gerónimo Govea; Guillermo Borthagaray, Mateo Acosta, Enzo Porro, Tomás Hernández; Santiago Guzmán, Sergi Oriol, Gonzalo Freitas, Lautaro Blengio; Roque Ricca, Santiago Ormeño.

Completar alineación.

DT: Nicolás Amodio

Cerro: Darío Denis; Pablo Nongoy, Ariel Lima, Mauro Villar, Gianni Rodríguez; Emiliano Sosa; Alejandro Severo, Rodrigo Mederos, Agustín Miranda, Ezequiel Forclaz; Emiliano Rodríguez.

DT: Alejandro Cappuccio.

Árbitro: Juan Cianni

Asistentes: Nicolás Piaggio, Carlos Roca

Cuarto árbitro: Marcelo García