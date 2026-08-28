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El País Ovación Fútbol

Wanderers vs. Central Español por Torneo Clausura: hora y dónde ver el debut de Tony Pacheco en el Palermitano

Ambos llegan con malos números, ya que no pudieron ganar en sus últimos dos partidos; el Bohemio necesita las unidades para poder salir de la zona de descenso.

El País
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28/08/2026, 03:40
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Antonio Pacheco, nuevo entrenador de Central Español.
Antonio Pacheco, nuevo entrenador de Central Español.
Foto: @cefc_uy.

Tras casi un año y medio de su último partido oficial, Antonio Pacheco vuelve al ruedo como entrenador para meterse de lleno en la realidad de Central Español.

El Tony sabe que llega a un elenco que llevó a cabo una gran primera parte de la temporada, aunque en los últimos siete juegos solo sumó una victoria, tres empates y tres derrotas. Enfrente estará Wanderers, primer equipo que le dio trabajo como DT a Pacheco, que debe ganar para salir de la zona del descenso.

Duras realidades

Mathías Corujo, DT de Wanderers.
Mathías Corujo, DT de Wanderers.
Foto: Ignacio Sánchez.

Wanderers y Central Español arriban inmersos en malas rachas: llevan dos partidos sin ganar y los obliga hoy a sumar de a tres en el Parque Viera. El Bohemio está urgido en por salir de los puestos de descenso y meterle presión a sus rivales.

El Palermitano tendrá el estreno de Antonio Pacheco como su entrenador y será justo ante su exequipo, el Bohemio, y querrá poder cumplir con una frase hecha en el mundo del fútbol: técnico que debuta gana.

Wanderers vs. Central Español

Hora: 19:00.
Estadio: Parque Viera.
TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV.
Árbitro: Esteban Ostojich.
Asistentes: Horacio Ferreiro y Marcos Rosamen.
Cuarto: Leandro Lasso.
VAR: Diego Dunajec y Alberto Píriz.

Wanderers: Agustín Buffa; Nahuel Furtado, Fabricio Formiliano, Nicolás Cabral, Leandro Zazpe; José Alberti, Santiago Benítez, Nicolás Queiroz; Renzo Sánchez, Joaquín Zeballos, Luciano Cosentino. DT: Mathías Corujo.

Central Español: Alan Benítez; Luciano Fernández, Matías González, Mateo Urrutia, Alejandro Villoldo; César Nunes, Isaac Méndez, Guillermo Gandolfo; Mariano Aguilera; Raúl Tarragona, Jonathan Dellarossa. DT: Antonio Pachecho.

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