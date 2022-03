¿Puede volver Lionel Messi al Barcelona? Esto dijo el presidente Joan Laporta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Joan Laporta, presidente de Barcelona, se refirió este al futuro de Lionel Messi. Fue el mismo día en el que hizo un llamamiento al barcelonismo para ayudar a los refugiados ucranianos y demostrar que son “más que un club”, y ha anunciado que la entidad azulgrana juntará alimentos en el Camp Nou destinada a los bebés y niños pequeños de las familias refugiadas en Cataluña. Y generó expectativa con respecto al argentino, ya que tras la goleada ante Venezuela había hablado sobre “replantearse el futuro”. ¿Tenía que ver con una futura conexión Messi-Barcelona?.

En declaraciones a RAC1, no tuvo ningún problema a la hora de hablar sobre el capitán de la selección argentina y su relación personal con el futbolista. También, se refirió a las alternativas para que algún día regrese al club. Lo cierto es que Laporta confesó que hubo un antes y un después con Messi desde que se fue de Barcelona.

Una posibilidad sería que Messi sea invitado a la presentación del nuevo Camp Nou, algo casi imposible debido a sus obligaciones con PSG y la selección argentina. Y porque la relación con Laporta ya no es la misma. “No hay contacto personal, lo recuerdo con afecto a Leo y espero que él también. Para mí no fue fácil, me hubiera gustado que las cosas fueran de manera diferente y él haya podido seguir en Barcelona, pero, tal y como se produjeron, pensé que lo primero era la institución. Y creo que hicimos lo que teníamos que hacer”.



Pero la frase contundente, la que parece cerrarle las puestas a Messi en el corto plazo, fue cuando le consultaron sobre si ve el regreso del 10: “No nos lo planteamos. Estamos construyendo un equipo nuevo, con gente joven”. Laporta insiste en que “no hablo con él, no tengo una comunicación fluida como antes de que marchase” pero entiende que Messi es posible que no lo esté del todo cómodo en Paris Saint Germain: “Escucho comentarios de gente cercana… es que Barcelona tira mucho y cuando te vas echas de menos la ciudad, el Barça, vivía muy bien aquí”.



Fue muy recordada la conferencia de prensa de Messi cuando se fue de Barcelona, llorando desconsoladamente. El 8 de agosto de 2021, dijo entre lágrimas: “No sé si voy a poder hablar. En este último día estuve pensando, dándole vueltas... para ver qué podía decir. No me salía nada. Estaba bloqueado como lo estoy todavía ahora. Pasé toda mi vida acá y no estaba preparado para esto. El año pasado, cuando se armó el lío del burofax lo estaba. Sabía lo que tenía que decir y estaba convencido. Pero este año no. Estaba convencido con mi familia de que íbamos a seguir acá, en nuestra casa. Que era lo que más queríamos. Siempre eso estuvo delante, estar en nuestra casa y disfrutar de la vida que tenemos en Barcelona, en lo deportivo y en lo cotidiano, que es maravillosa”.



Y continuó: “Hoy me toca despedirme de esto. Llevo toda mi vida acá. Llegué muy chiquito acá, con 13 años. Pasaron 21 años y me voy con mi mujer y con tres catalanes/argentinos y no puedo estar más orgulloso de todo lo que hice y viví en esta ciudad. Estoy seguro de que después de estar unos años afuera voy a volver. Así se lo prometí a mis hijos. Me queda agradecer lo vivido a mis compañeros, excompañeros, a la gente del club que estuvo al lado nuestro y a los que no vemos. Crecí con los valores de este club y traté de manejarme con humildad y respeto. Así lo hice con todos. Espero que eso quede de mí a parte de lo que tuve la suerte que tuve de darle cosas al club. Pasé cosas hermosas y malas, pero todo me hizo crecer”.



Habrá que ver cómo tomará Messi estas nuevas declaraciones de Laporta. La relación no es la misma con Laporta, el actual presidente del club catalán, entre otras cosas, porque el 10 argentino entiende que los principales dirigentes de Barcelona no hicieron todo lo que estaba a su alcance para que él pueda continuar vistiendo la camiseta blaugrana.