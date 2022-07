El video de Nacional que hizo emocionar a Suárez con la palabra de Sofía y sus hijos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un video de Sofía Balbi, seguido de un saludo de sus tres hijos, bastó para emocionar a Luis Suárez esta tarde durante su presentación en el Gran Parque Central.

Nacional preparó una recopilación de mensajes para darle la bienvenida. Al comienzo aparecieron los hinchas, luego le envió saludos su amigo y excompañero Lionel Messi y más tarde fue el turno de su familia.

"Llegó el día de volver a nuestro país, de volver a Nacional, donde empezó toda tu carrera y lo nuestro. Sé que venís con un propósito concreto, que sé que lo vas a cumplir, porque siempre lo hiciste", comenzó diciendo Balbi.



Luego, reconoció tener miedo a los cambios y le agradeció a Suárez por su compañía: "Sabés que los cambios a mí me dan miedo y siempre estás vos ahí para tranquilizarme y hacerme ver que en esta vida el que no arriesga no gana".

"Te deseo lo mejor. No me gusta desearte suerte, pero acá vamos a estar siempre los nenes y yo para apoyarte en las buenas y en las malas. Te amamos", continuó.



Enseguida llegó el video de los niños. Apareció Lautaro, que le dijo: "Papá, estoy muy contento de que juegues en Nacional. Te mando un beso".

El Pistolero observaba atento desde la mitad de la cancha con lágrimas en los ojos cuando saltó Benjamín, el más futbolero de los tres: "Papi, estoy muy contento de que juegues en el equipo que vos quisiste, en Nacional, donde jugaste de chiquito y creciste".



Y cerró Delfina: "Estamos todos muy orgullosos de que vuelvas al equipo donde empezó toda tu carrera, Nacional. Donde vas a seguir logrando cosas como desde chiquito. Acá tenés el apoyo de toda la gente, familia y amigos".



En su presentación, Suárez destacó el apoyo de los hinchas, pero también dijo haber elegido el lugar en donde quería estar: "Quiero agradecerles, porque estoy acá por ustedes y porque quiero estar acá. Después dirán lo que dirán. Más feliz que acá no voy a poder estar. Tengo tres maravillosos hijos que el sueño de ellos era verme jugar en Nacional", aseguró.